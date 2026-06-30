一人暮らしの母の「ねんきん定期便」を見たら、年間「120万円」しか受け取れないようで心配…。本人は「節約すれば何とかなる」と言いますが、本当に年金だけで生活できるのでしょうか？

年間120万円の年金は少ない？ まずは平均額と比べてみよう

年間120万円の年金は、1ヶ月あたり約10万円です。金額だけを見ると少なく感じるかもしれませんが、公的年金の受給額には個人差があります。

厚生労働省年金局が公表している「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、女性の老齢年金（基礎年金を含む）の平均受給額は月額11万1413円です。年間に換算すると約133万7000円となるため、年間120万円は平均より年間約14万円少ない水準といえます。

ただし、平均を下回っているからといって、直ちに生活が成り立たないというわけではありません。会社員として長く働いた人、自営業だった人、専業主婦だった期間が長い人など、これまでの働き方によって年金額は大きく異なります。

また、持ち家で住宅ローンや家賃の負担がない場合は、生活費を抑えやすいでしょう。そのため、まずは年金額だけを見るのではなく、毎月の支出とのバランスを確認することが重要です。



一人暮らしの高齢者は毎月いくらかかる？ 公的データから生活費を確認

総務省統計局が公表している「家計調査報告［家計収支編］2025年平均結果の概要」によると、65歳以上の単身無職世帯では、実収入は月平均約13万1000円、消費支出は約15万円となっています。

また、税金や社会保険料などの非消費支出を含めると、毎月の支出は収入を約3万円上回る結果となっています。年間120万円の年金は月額約10万円なので、平均的な支出と比べると毎月6万円程度不足する計算になります。

もちろん、この数字は全国平均です。実際には、持ち家で家賃が不要な人や、自炊を中心にして食費を抑えている人などは、平均より少ない支出で生活しているケースもあります。一方で、賃貸住宅に住んでいたり、医療費や介護費が増えたりすると、支出は平均を上回る可能性があります。

「節約すれば何とかなる」というお母さまの言葉も、一概に間違いとはいえません。しかし、毎月の家計簿をつけるなどして、本当に年金収入の範囲内で生活できているのかを確認することが大切でしょう。



年金だけで暮らせない場合に考えたい対策

もし毎月の支出が年金収入を上回る場合でも、すぐに生活が立ち行かなくなるとは限りません。まずは預貯金を取り崩しながら生活する方法があります。老後資金として貯蓄を準備している人も多く、収支が一時的に赤字でも対応できるケースは少なくありません。

また、自治体によっては高齢者向けの医療費助成や生活支援サービスなどを利用できる場合があります。利用できる制度を確認することで、家計の負担を軽減できる可能性があります。

健康状態が良ければ、短時間の仕事で収入を得るという選択肢もあります。無理のない範囲で働くことで、生活費を補えるだけでなく、社会とのつながりを保ちやすくなるというメリットもあります。

家族としては、「生活費は足りてる？」「困ってることはない？」と定期的に話し合うことも大切です。必要に応じて家計を一緒に確認すれば、将来の不安を早めに把握できるでしょう。



年金額だけで判断せず、家計全体を確認することが大切

年間120万円の年金は、女性の平均受給額よりやや少なく、総務省統計局の家計調査における一人暮らしの高齢者の平均的な支出と比べても余裕があるとはいえません。とはいえ、持ち家か賃貸か、貯蓄がどのくらいあるか、どのような生活を送っているかなどによって、必要な生活費は大きく変わります。

そのため、「年間120万円だから生活できない」と決めつける必要はありません。まずは毎月の収入と支出を確認し、必要であれば節約や公的支援の活用、家計の見直しなどを検討することが大切です。

家族で現状を共有しながら、無理のない老後の暮らし方を一緒に考えていけば、不安を減らしながら安心して生活を続けられるでしょう。



出典

総務省統計局 家計調査報告［家計収支編］2025年（令和7年）平均結果の概要 II 総世帯及び単身世帯の家計収支＜参考4＞65歳以上の無職世帯の家計収支（二人以上の世帯・単身世帯） 図2 65歳以上の単身無職世帯（高齢単身無職世帯）の家計収支 －2025年－（18ページ）

厚生労働省年金局 令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況 （参考資料3）厚生年金保険（第1号） 男女別年金月額階級別老齢年金受給権者数（26ページ）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー