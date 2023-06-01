「頼んだぞ」「ヴィニを止めてくれ」森保Jのブラジル戦スタメン発表！ 27歳DFの２試合ぶり先発に期待高まる「完封してもらうしかない」【W杯】
日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32でブラジル代表とアメリカのヒューストン・スタジアムで対戦する。この試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
スウェーデン戦で出場のなかった冨安健洋が２試合ぶりに先発。27歳DFに対してSNS上では「頼んだぞ」「ヴィニを止めてくれ」「圧倒的な存在感に期待」「完封してもらうしかない」「冨安にかかってる」「全部止めてくれるだろう」といった期待の声があがっている。
日本のブラジル戦スタメンは以下のとおり。
GK
1鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
3谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
22冨安健洋（アヤックス／オランダ）
MF/FW
10堂安律（フランクフルト／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フラン
ス）
14 伊東純也（ゲンク/ベルギー）
15鎌田大地（クリスタル・パレス／イングラン
ド）
18上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24佐野海舟（マインツ／ドイツ）
試合は日本時間30日の２時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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スウェーデン戦で出場のなかった冨安健洋が２試合ぶりに先発。27歳DFに対してSNS上では「頼んだぞ」「ヴィニを止めてくれ」「圧倒的な存在感に期待」「完封してもらうしかない」「冨安にかかってる」「全部止めてくれるだろう」といった期待の声があがっている。
GK
1鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
3谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
22冨安健洋（アヤックス／オランダ）
MF/FW
10堂安律（フランクフルト／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フラン
ス）
14 伊東純也（ゲンク/ベルギー）
15鎌田大地（クリスタル・パレス／イングラン
ド）
18上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24佐野海舟（マインツ／ドイツ）
試合は日本時間30日の２時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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