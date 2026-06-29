ポイ活YouTuberの「おにまるちゃんねる」が、「6月・7月の重要改定17選！銀行金利UP・PayPayカード・iPhone値上げ・楽天SPUなど要注意ニュース総まとめ」と題した動画を公開した。動画では、6月から8月にかけて実施されるポイ活・金融関連のルール改定やキャンペーン情報などを中心に、計17の注目トピックを速報形式で徹底解説している。



まず、7月以降の銀行金利アップについて紹介。「だんだんバンク」が最高金利1.10%を打ち出したほか、「auじぶん銀行」のプレミアムステージで0.75%が適用される点などをまとめた。また、給与受取特典については、条件達成でJR東日本の運賃が4割引になる割引券がもらえる「JRE BANK」を挙げ、「ぶっちぎりでこのJRE BANKで受け取るのが1番だという結論にはなる」と高く評価している。



続いて、クレジットカードの改悪情報に言及。「PayPayカード」では6月2日から公共料金や税金の支払いが200円につき1ポイント（0.5%還元）に半減し、他社決済サービスや交通系ICへのチャージがポイント付与対象外になったことを取り上げ、「これは大きな改悪ですよね」と注意喚起した。さらに「エポスカード」でも、8月1日からモバイルSuicaやANA Payなどへのチャージがポイント付与の対象外となる変更点に触れている。



また、今後予想される「iPhone」の値上げについても持論を展開。円安や部材コスト高騰の影響から、次期モデル発表時に1万円前後の値上げが予想されるとし、対策として「お得なキャンペーンを使って今のうちからちょこちょこApple Account残高にチャージしておく」ことを推奨した。このほか、「楽天SPU」の改定では、ファミリーマートでの楽天ポイントカード提示でポイントが+0.5倍になる新条件などを細かく整理している。



動画の終盤では、7月に控える「Amazonプライムデー」に向けた準備にも言及。概要欄にまとめたリンクから事前エントリーなどのキャンペーンを確実にこなすよう促した。目まぐるしく変わるポイ活のルール改定だが、動画の情報を参考に最新の動向をキャッチアップし、自身に合ったお得な選択を心掛けたい。



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