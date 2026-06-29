

中村和孝氏撮影の写真集を厳選！





週プレは今年で創刊60周年！ それを記念し、週プレNEWSにてカメラマン連載企画『グラビアの読みかたーWPBカメラマンインタビューズー』が、6月21日(日)よりスタートした。本連載では、あまり表に出ることのないカメラマンに焦点を当て、そのルーツ、印象的な仕事、熱き想いを徹底追究していくインタビューを展開。その記念すべき第一回目は、数々の写真集を手がける中村和孝氏に登場してもらった。

そこで現在【週プレ グラジャパ！】では、7月5日（日）までの期間限定で、中村氏が撮影を担当したデジタル写真集の中から厳選された25作品が30%OFFになるおトクなSALEを開催中です。インタビューとあわせて、作品をじっくりお楽しみいただけます。

それでは、対象商品の中から厳選した3作品のレコメンドをご覧ください！ 連載はこちらからチェック！

中村和孝氏撮影の写真集を厳選！

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【最新写真集】田中美久『ぜんぶ、ほんと』／撮影：中村和孝



田中美久デジタル写真集『ぜんぶ、ほんと』／撮影：中村和孝





セール特価2387円（税込）（7月5日まで）

今年発売された"令和のグラビアヴィーナス"こと田中美久の3rd写真集。今作のロケ地は、ユーラシア大陸最西端の地・ポルトガルのリスボンとシントラ。初めてのヨーロッパ渡航となりました。トラム（路面電車）が行き交う街中を生活圏として実際にポルトガルで暮らしている様子から始まり、少し離れたビーチや湖、由緒あるラグジュアリーなホテルや歴史的な建造物など、さまざまな場所で伸び伸びとポルトガルでの生活を楽しんでいる様子を撮影。ストイックに磨き抜かれた「美」、彼女らしさの象徴でもある「自由」のふたつをテーマに、今の彼女のすべてを写し出した写真が満載です！ さらには、これまでに出してきた写真集の中で最も大胆なカットに挑戦。あどけなさ＆かわいらしさ、美しさ＆ヘルシーさ、大人っぽさ＆妖艶さが奇跡のバランスで成り立つ史上最高傑作となっています。



田中美久デジタル写真集『ぜんぶ、ほんと』／撮影：中村和孝





【アナザーエディション版】渡邊渚『Re:水平線』／撮影：中村和孝



渡邊渚デジタル写真集『Re:水平線』／撮影：中村和孝





セール特価2464円（税込）（7月5日まで）

昨年発売された渡邊渚さんのファースト写真集『水平線』のアナザーエディション版！ 南国・タイの地で4泊5日にわたって撮影。透き通った海、深い緑、大自然の中で見せたリラックスした表情が尊くまぶしいーー。ありのままの彼女の現在地をまとめた一冊です。中村氏のインタビューでは、本撮影の思い出についても語られています。合わせてチェックしてください！



渡邊渚デジタル写真集『Re:水平線』／撮影：中村和孝





【ABEMAアナウンサー】瀧山あかね『171センチ、新時代の女子アナ。初グラビア、初表紙の衝撃！』／撮影：中村和孝



瀧山あかねデジタル写真集『171センチ、新時代の女子アナ。初グラビア、初表紙の衝撃！』／撮影：中村和孝





セール特価770円（税込）（7月5日まで）

20代最後の年、意を決して挑戦した初グラビアで、衝撃の初表紙を飾る----。2023年に発売された瀧山あかねさんの意欲作！ ずっと女子アナらしい女子アナになりたかった。でも私は"シーシャバー"にも行くし、番組で"ぶっちゃけ発言"もしてしまう。一般的な女子アナらしくはないかもしれないけれど、それが"自分らしさ"だ......。新時代の女子アナが、1泊2日の沖縄ロケで見せた、飾らない素顔。色気はもちろん、バスケやバレーを楽しむ活発な表情もお楽しみください！



瀧山あかねデジタル写真集『171センチ、新時代の女子アナ。初グラビア、初表紙の衝撃！』／撮影：中村和孝





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★週プレ グラジャパ！ 特設サイトにて開催中！

【https://www.grajapa.shueisha.co.jp/special/308】



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