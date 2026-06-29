6月29日、元KAT-TUN・亀梨和也が、女優・田中みな実との結婚を公式サイトで発表した。田中は第一子を妊娠しており、“授かり婚” となる。

亀梨の公式サイトでは、直筆の連名とともに結婚を発表。《この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします》とつづっている。

2024年元旦に熱愛をスクープされ、何度も “結婚目前” と伝えられてきた2人。だが、不穏な報道もたびたび飛び出し、多くのファンが熱愛の行方を見守ってきた。

「2人は、2023年の美容雑誌の対談で意気投合し、交際に発展したとされています。互いに熱愛を否定せず、交際は順調と見られてきました。

亀梨さんは、2025年3月末にKAT-TUNが活動を終了し、自身もSTARTO ENTERTAINMENTから独立。このタイミングで結婚する可能性も伝えられましたが、音沙汰はありませんでした。

そうこうするうち、2025年10月には『NEWSポストセブン』で破局、12月の『週刊女性PRIME』では交際継続中と真逆の内容が報じられ、世間は混乱。それだけに、今回の結婚には祝福の声が集まっています」（芸能担当記者）

“あざといキャラ” で躍進し、TBSから独立後も女子アナの枠におさまらず、女優として活躍してきた田中。このところ、自身のラジオ『田中みな実 あったかタイム』（TBSラジオ）では、「自信喪失してる。モテなくなってきた」などと弱気発言を繰り出していたが、着々と人生の駒を進めていたようだ。

田中が “授かり婚” で着地したことを意外に感じる声も多い。だが、2018年1月放送のラジオで、田中は独特な出産願望について語っている。

放送のなかで結婚の話題が出ると、田中は「（結婚を）焦っているとみんな思っているけど、違うんです」と明言。

「私は結婚したいわけではない。愛し愛される関係性の人がいれば、満たされるんです。結婚という形にならなくても正直いいんですけど……。そのうち子どもは欲しいな、という欲は出ています」と語った。

なお、この日ゲストで出演していた占い師タレント・ゲッターズ飯田に「2018年は母親運が出ている。次は5年後」と告げられると、「お父さんいなくてもいいかな」とまでこぼしていた。

一時は「未婚の母」まで覚悟していたようだが、美容好き・愛犬家と共通点の多い亀梨と、無事ゴールインとなった。多くのファンが、この結婚を祝福していることだろう。