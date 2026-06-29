サッカー未経験ながら戦術分析の発信で注目を集め、現在はYouTuberと、サッカークラブ「シュワーボ東京」のオーナー兼監督として活動するレオザフットボールさん。シュワーボ東京は2023年に東京都4部リーグを全勝優勝、2024年に3部を無敗優勝、2025年に2部を優勝と、躍進を続けています。

後編は、シュワーボ東京が3年連続で昇格できた理由、組織づくりにおける採用の重要性、そして芸人、ラッパー、YouTuber、クラブ経営者と変化してきたキャリアの考え方を伺います。

前編： サッカー未経験のYouTuber→監督でリーグ制覇へ。戦術家・レオザフットボールの仕事論

結果だけで叱らない。監督として大切にしていること

――監督として年下の選手と接する中で、「考え方が違うな」と感じることもあると思います。そういうときは、どう向き合っていますか？

それは、わからないもんでいいと思っています。この間、選手たちのTikTokライブを見たら、ノリが全然わからなかったですもん（笑）。

でも、わからないなりに仮説を立てて向き合ってみる。 そのコミュニケーションがうまくいくかどうかの揺れを、楽しんでいる感じですね 。

――若い選手を指導する際に気を付けていることはありますか？

一人ひとりと向き合うことです。例えば、エースの子が叱られるのと、試合に出られない子が叱られるのでは、話が違いますから。もしかしたら、昨日彼女に振られて、落ち込んでいる子だっているかもしれない。それぞれの状況とか立場を想像して、伝えるんです。

それと、結果だけで叱らないというのも大切なことです。気が緩んでいたから結果が出なかったのか、本気でやって出なかったのかを見極める。本気でやって負けたときは「今日の100点は出してくれた。でも今日の100点では勝てないということは、次は100点の基準を上げよう」という話し方をする。もちろん、逆に緩かったときはちゃんと叱ります。そこもよく見て判断しますね。 結果だけで叱らないということが、ビジネスでも部下のモチベーションや離職率に影響すると思います 。

勝つ組織は、まず採用にこだわる

――シュワーボ東京が3年連続で昇格できた要因は何だと思いますか。

ひとつあるのは、採用にこだわり始めたことですね。最初は「お金を払えば入れる」同好会状態だったので、昇格できませんでした。でも自分たちでお金を集めて、採用基準を上げてから、ちゃんと結果が出るようになっています。

やっぱり採用って戦略で。戦略のミスって、戦術では取り返せないんです。例えば、問題のある選手を採用して、それを「変な子だけど頑張って付き合おう」としても、良くなることはない。だから、まず採用のところでしっかり見極めることが大事です。

――採用も多くの組織が悩んでいるポイントだと思います。

もちろん、僕らも「入れてみたら思っていた人と違った」ということはあるんですよ。ビジネスに例えると、営業が得意だと思っていたけれど意外と苦手だったとか、制作のほうが得意だったとか。

でも人間性がよくて頑張れるなら、「じゃあこっちをやらせてみようかな」という微調整はできます。大事なのは、その微調整がきかないくらい無理な人を、雇わないこと。 人として、チームに溶け込める人かどうかを見ることが重要ですね 。

――企業では、採用は別の部署が担当していて、現場の上司がコントロールしきれないこともあります。

そうなんですよね。だから、現場だけで解決できないことって、実際かなりあると思います。

僕も、外部のクラブから分析官やいろんなオファーをいただくことがあります。でも、自分が組織づくりに関われないなら、結局何も変えられないと思うので、お断りするんです。

この記事を読むような真面目な人ほど、「自分がもっと頑張れば部下が変わる」と、自分に矢印を向けがちだと思うんですよ。でも、無理なものは無理です。 全部を自分の責任だと思わなくていい 。その場合は、気にしすぎないほうがいいです。

打席に立ち続けた先で、“向いている場所”が見つかった

レオさんはYouTubeを始める前、約10年間お笑い芸人として活動していました。ラッパーとしても活動しており、現在も年に1曲ほど楽曲を制作しています。

――レオさんのキャリアについても教えてください。芸人から始まり、ラッパー、YouTuber、クラブ経営者兼監督と、少しずつ肩書きを増やしてきましたが、どんなキャリア戦略があったのでしょうか。

僕は、そのときにやりたいことをやっただけなんですよね。芸人やラッパーは、やりたかったからやって。YouTubeは人に言われて、「苦手ではないからやってみようか」くらいで始めたら、コメントをもらううちに乗ってきただけなんです。

全部、そのときの熱量マックスでやっていました。その結果、「あれ、しゃべれるようになっているな」「歌えるようになっているな」「動画編集できるな」「音を作れるな」となって、それらが合わさって今がある感じです。 全部自分の好奇心だけでスタートしています 。

――努力を続けてきた中で、今サッカーの世界で結果が出ていることについては、どう感じていますか？

ラッキーというか、たまたま向いていたんだと思っています。

僕は芸人時代、M-1の決勝に行けなかったんですよ。当時は冬の寒い中、夜から朝まで公園でネタの練習をしていました。あのころのほうが純粋な努力の量は多かったはずなのに、今のほうが結果は出ている。ということは努力の量じゃなくて、向いているかどうかなんだと思うんです。

僕は芸人とラップで2打席凡退したから、今3打席目でヒットを打てているのかな、という感じですね。

――そうなると、ヒットが出るまで、打席に立ち続けることも大切ですか？

そうですね。やっぱり才能というのは、努力を努力と思わずにやれること。それができる人が、ちゃんと環境が整ったところにスポッとハマるかどうかだと思っていて。だからハマる場所を見つけるまで、続けることが大事なんです。

ただ、向き不向きが判断できないくらいの努力量では意味がないので、ちゃんと必要最低限のラインまでは頑張った上で判断する、という感じですかね。

Jリーグは「副産物」。それよりももっと大切なものがある。

――仕事に向き合う上で、レオさんを突き動かしているものは何ですか。

生存本能ですね。だって、ご飯を食べないと死んじゃうじゃないですか（笑）。

それに、人の悩みって結局、人間関係が多いと思うんです。じゃあ、人間関係で苦しまないためにはどうすればいいかというと、「この人と一緒にいたい」「この人が必要だ」と思われる立場になることなんですよね。

僕と一緒にいたほうが得だと思う人は、僕を雑に扱わないじゃないですか。だから、自分の価値を上げていく。その手段が、僕にとってはサッカーだったんです。

会社でも同じだと思います。少し古い考え方かもしれませんが、立場を良くしたいなら、やっぱり結果を出すしかない。実際、そういう部分はあると思います。

――今後の目標は、どんなことを設定していますか。

なんだろう。長生きと、近い人たちと笑っていられることですね。結果としてどこまで行けるかは、運や時代次第だと思っています。

――J1の監督になることが目標なのかと思っていました。

組織としては、もちろんそういう目標はあります。でも、僕自身は「J1に行くことそのもの」が人生の目的だとは思っていないんです。

僕は歴史が好きなんですけど、秀吉や信長って、後世では「天下取りを目指した英雄」として語られるじゃないですか。でも実際は、生き残るために目の前の問題を解決し続けた結果、そこまで行った部分もあると思うんですよね。

――最初から「天下取り」が目的だったわけではないかもしれない、と。

そうなんです。僕も最初から「サッカー界でクラブを作ろう」と思っていたわけではありません。ただ、シュワーボを始めた以上、YouTuberとして言っていることに説得力を持たせるためにも、勝たなきゃいけなくなった。

勝つと上のカテゴリーに行く。でも上に行くと、今のままでは勝てない。だからもっと強くしなきゃいけない。

そうやって進んでいくと、気づいたら「次はJ1」「次は世界」となっていく。 結果的に、気づいたら“戦いの螺旋”に入っていく感じなんですよね 。

――では、レオさんにとって本当に大切なのは、「どこまで行くか」ではないんですね。

そうですね。僕にとって大事なのは、一緒にいる仲間や選手、みんなと笑えていること。上に行く過程で誰とどんな時間を過ごせるかなんです。旅行って、目的地より道中が楽しかったりするじゃないですか。その人生バージョンです。

だから目標は、 健康で長生きして、近い人たちと笑っていられること 。おじいさんみたいなことになっちゃいますけど（笑）。副産物としてJリーグや社会的地位がある感覚です。

――確かに、副産物のほうを目的にして、幸せじゃなくなっている人もいますからね。

そうなんですよ。僕もそうでしたから。

芸人時代はM-1で優勝しようとして、そこまで笑えていなかった。相方や社員さんと喧嘩したり、いろいろありました。でも、みんなを笑わせて、相方や社員さんと楽しくやっていたら、M-1で優勝しなくても「あの子を番組に呼ぼう」となったかもしれない。逆だったんですよね。

――当時は今と性格も違ったのでしょうか。

尖っていたと思います。結果を出していない自分を許せなさすぎて。結果を出すためなら人間性はどうでもいい、正しければいい、みたいになっていました。

今の考えになってからのほうが、「友達が多そうですね」と言われるようになりました。実際は全然多くないんですけどね（笑）。それでも、楽しくいようというマインドになってからのほうが、いろいろとうまくいくようになりました 。

みんな、この先どうなるんだろうと不安ですからね。でも生きていく中で、笑い合える人とは一緒にいたい。そういう感じですね。

前編： サッカー未経験のYouTuber→監督でリーグ制覇へ。戦術家・レオザフットボールの仕事論

プロフィール レオザフットボール レオザフットボール サッカー戦術分析YouTuberとして注目を集め、「Leo the football TV【シュワーボ東京公式】」のチャンネル登録者数は30万人を超える（2026年5月時点）。ABEMAではプレミアリーグの解説者としても活動している。2020年にサッカークラブ「FC ŠVABO（現：シュワーボ東京）」を創設し、監督兼オーナーとしてチームを3年連続で昇格に導く。 X（旧Twitter） ＠SoccerRapperLeo YouTube Leo the football TV【シュワーボ東京】 書籍 『蹴球学 名将だけが実践している8つの真理』（KADOKAWA） X（旧Twitter） ＠SoccerRapperLeo YouTube Leo the football TV【シュワーボ東京】 書籍 『蹴球学 名将だけが実践している8つの真理』（KADOKAWA）

取材・文：前多勇太

撮影：島崎雄史

編集：内藤瑠那