AIブームは暗号資産の逆風か？資金流出の先に見える「自動決済」の新需要

AIブームは、足元の暗号資産市場にとってまず逆風として表れている。2026年5月以降、米国株式市場ではAI株や大型IPOへの期待が、値上がりを狙う投資資金を引きつける一方、ビットコインはその流れに乗り切れていない。スペースX（スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ・コーポレーション）［SPCX］は6月12日にNASDAQ市場で取引を開始し、記録的な大型上場案件として世界中の注目を集めた。その裏で、ビットコインは6月に入って6万ドルを下回り、円建てでも1000万円を割り込む水準に沈んだ。これは、ビットコインが従来のように「高ベータなテクノロジー資産」として米国株高に連動するのではなく、AIというより明確な成長ストーリーに資金を奪われる局面があることを示している。

この差は、単なる市況の強弱だけでは説明できない。AIはユーザー数、用途、社会実装の速度が極めて速い。OpenAIは2026年5月、ChatGPTの月間アクティブユーザーが11億人を超えたと公表しており、AIは検索、文章作成、プログラミング、画像・動画生成、業務自動化へと用途を広げている。起業家やエンジニアの関心も、トークン発行や分散型金融より、AIアプリ、AIエージェントへ向かいやすい。一方、ビットコインは「デジタルゴールド」という物語の説得力を弱めており、一般社会で日常的に使われる場面も示しにくい。ETFを通じた金融商品化は進んだが、AIのように日々の業務や消費行動を変える影響には乏しく、投資妙味の相対的な低下につながっている。

加えて、AIはブロックチェーンやスマートコントラクトの基本思想である「オープンソース」と緊張関係を持つ。公開されたコードは誰でも監査できるという意味では強みだが、AIがコードレビューや脆弱性探索を高速化すれば、ハッカーにとっても攻撃コストが下がる。実際、Zcashという暗号資産では、AIを使った調査で脆弱性が発見され、価格の急落を招いた。これは、AIが技術の安全性を高める監査ツールになる一方で、公開コードを前提とする暗号資産プロトコルに新たな不確実性を突きつける事例である。

ただし、中長期ではAIブームが暗号資産の新たな需要を生む可能性もある。焦点は、AIエージェントによる自動決済だ。AIが自律的に情報を探し、APIやクラウド機能を使い、必要に応じて少額の支払いを行う世界では、決済をソフトウェアの処理として組み込める暗号資産やブロックチェーンの相性はよい。銀行口座やカード決済は、人間や法人を前提にした仕組みであり、AIが世界中の外部サービスを細かく購入する用途には重くなりやすい。一方、ステーブルコインであれば、ウォレットを通じてプログラムが直接支払いを実行できる。

その具体例がCoinbaseのx402である。x402は、AIエージェントやアプリがHTTP経由でステーブルコイン決済できる基盤であり、ウェブ上の有料機能を使うたびに、その利用料を即時に支払う用途を想定している。例えば、AIエージェントがBloombergやQUICKのような市場データ、DeepLのような翻訳機能、CanvaやAdobe Fireflyのような画像生成機能を横断的に使う際、サービスごとに契約や銀行口座連携をしなくても、MCPやAPIを通じて必要な取引を呼び出し、即時にステーブルコイン決済まで完了できる。こうした利便性が市場に伝われば、暗号資産は単なる投機対象ではなく、AI時代の決済インフラとして見直される可能性がある。

もっとも、金融取引をAIに任せる以上、プライバシーとセキュリティは大きな課題となる。AIが何を調べ、どのサービスを買い、いくら支払ったのかがすべて外部から見えれば、個人の行動履歴や企業の戦略情報が漏れかねない。今後は、取引の正当性を確認できる一方で、不要な情報は見せない設計が重要になる。つまり、AIと暗号資産の接点は、単なる決済の便利さだけでなく、プライバシーを保ちながら安全に自動取引を行えるかに広がっていく。投資家は、AIブームを理由に暗号資産を見限るのではなく、両者が交わる領域を次の投資テーマとして見極める必要がある。

松嶋 真倫 マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト