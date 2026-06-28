「ファームリーグ・交流戦、阪神２−６巨人」（２８日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

阪神２軍は宿敵の投手陣に封じられ、今季のファームの「伝統の一戦」は５戦全敗に終わった。

２６日に出場選手登録を抹消された桐敷が、２３年７月１４日の２軍・広島戦（由宇）以来となる先発で３回２失点。立ち上がりに失点したが、２イニング目から立て直し５三振を奪った。

打線ではドラフト１位・立石（創価大）が本拠地では初となる４番に座り２戦連続安打をマーク。終盤まで得点できずにいたが、九回は先頭の代打・山田の左前打からチャンスをつくり、西純の犠飛とドラフト３位・岡城（筑波大）の中前適時打で一矢報いた。

試合後の平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−先発・桐敷の意図は。

「登板間隔がね、１軍でも投げてないでしょ。抹消されて、大体３イニングというところで投げたというところ」

−木下が２軍で先発調整していたのとは、意味合いが違う。

「全然、全然。間隔がかなり空いたんで、長いイニングで。どっちにしても１０日間は上（１軍）に上がれないんで。そういうところで、大体３イニングめどで投げて」

−投げさせた方が出力も上がってくる。

「もちろん、もちろん。ちょっと登板間隔が空いてるっていうことも含めて、１イニング、２イニングより、３イニングぐらい投げて、ちょっとそういう感覚をつかむというかな」

−育成ドラフト１位・神宮（東農大北海道オホーツク）は内容も良かった。

「負けてるゲームだったんだけど、もうだいぶ落ち着いてるよ、神宮は。この前のランナーが出てからのリリーフといい。スライダーでストライクを取る、彼の持ち味というか。そういうところで、早めに追い込んでというね。かなり落ち着いてきたよね。この間、舞洲でヒット、フォアボールを出して、バント処理でという（１９日のオリックス戦では自身の失策が絡み１死も奪えず３失点）。ああいう失敗した経験をうまく生かしてるというか。投げっぷりが良くなってきてるもん」

−バッターは最後の方に一矢報いた。

「最後なんかもう、どうでもいい話やん。やっぱりジャイアンツとの差。昨日も話したけど、それを痛感させられるんだから、０勝５敗でしょ。もうこれが本当の今のタイガースのね、突きつけられたよ、われわれに。選手じゃないよ。もっと育成をしっかりしろというところの、ジャイアンツとの差っていうのをね。ジャイアンツの２軍の、やっぱりスイングとか、守備の動きとか。全てにおいて出てくるし。左ピッチャーも含めて、質が上だもん」

−立石は１軍実績のある投手から２試合連続での一打。

「まあ、ヒットがちょこちょこ。今日から４番というところで。勝負どころというか、ファームでも中心としてやってもらわないと困る選手なんで」

−２軍戦ながら多くの観客の前で試合ができる意味。

「うーん、だから去年も２１万人（２軍本拠地開催の入場者数）でしょ？今年もこうやって。われわれも東京行って、ジャイアンツタウンスタジアムも満員でしたし。東京でもタイガースファンがすごく来てくれて。ここ（ＳＧＬ）はね、昨日も話したけど、ジャイアンツファンもたくさん応援に来ていただいて。やはり、こういう交流戦っていう。今年から３ブロックに分かれて、というところでの。いろんな対戦チームもできてというところも、ファームのゲームに興味を持ってくれるファンの方たちも多いんじゃないかな。タイガースに対する、そういう期待だよ。イキのいい選手を育てなきゃいけないし。こういうぶざまなゲームしとったんじゃファンももう飽きられる。そういう危機感をわれわれは常に持ってやっていかなきゃいけない。ありがたい話だよ、こんな日曜日の夜でね」