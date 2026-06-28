ねぐせ。が、本日28日に横浜アリーナで開催されたワンマンライブにて、10月よりワンマンツアー＜君を強く抱きしめたいんだ！＞を開催することと、6月29日(月)に新曲「僕 love you」を配信リリースすることを発表した。

ワンマンツアー＜君を強く抱きしめたいんだ！＞は、10月18日(日)神奈川KT Zepp Yokohamaを皮切りに、全国10都市12公演を回るツアーとなっており、地元である名古屋と、東京は2days開催。本日より”スーパー愛し隊!”チケット抽選先行がスタートしている。

新曲「僕 love you」は、先月りょたち（Vo,G）が自身のSNSにて「横浜アリーナでみんなと歌いたい曲」として弾き語り動画を突如投稿していた楽曲で、ワンマンライブに向けて急遽制作されていた。会場で観客と共に歌うため、フルサイズ完成前の段階で1コーラスのデモバージョンも制作し、6月17日(水)には「僕 love you (demo)」もリリース。そして宣言通り、本日、横浜アリーナでフルサイズを初披露するとともに、数時間後となる6月29日(月)の0時に配信リリースすることをサプライズ発表した。

フルサイズ音源には保本真吾の新しいプロジェクトNIGHT OWLをプロデューサーとして迎え、シンセサイザーや大太鼓などを取り入れ、デジタルサウンドをフィーチャーした大胆なアレンジが実現。ねぐせ。流ファンタジックサウンドを伸長させた仕上がりになっている。

本楽曲に関してメンバーは

「どんな曲を書いても自分が歌うことでねぐせ。になるんだっていう自信があったから振り切れた」

「俺ら4人のやることがねぐせ。になっていく。“僕 love you”はそういう発想の転換を求められた曲ですし、その変化こそがねぐせ。の新しい可能性」

と語っており、今作はねぐせ。として新しい挑戦を詰め込んだ楽曲となっている。

また、6月29日(月)20時には「僕 love you」のミュージックビデオも公開予定だ。

横浜アリーナの会場では、観客の声を収録する公開レコーディングも行われた。「君の音を貸してくれ それで曲作るから」という歌詞を体現するように、観客の声を取り入れた「僕 love you」の更なる新バージョンも後日配信リリース予定となっている。

■「僕 love you」

2026年6月29日 リリース

http://kmu.lnk.to/bklvy0629 ◾️「僕 love you (demo)」

2026年6月17日 リリース

https://kmu.lnk.to/bokuloveyou_demo

■＜ねぐせ。ワンマンツアー2026 「君を強く抱きしめたいんだ！」＞ 10月18日(日) 神奈川 KT Zepp Yokohama

10月24日(土) 新潟 NIIGATA LOTS

10月25日(日) 宮城 SENDAI GIGS

11月07日(土) 大阪 Zepp Osaka Bayside

11月15日(日) 北海道 Zepp Sapporo

11月19日(木) 香川 高松 festhalle

11月21日(土) 広島 BLUE LIVE HIROSHIMA

11月22日(日) 福岡 Zepp Fukuoka

11月27日(金) 愛知 Zepp Nagoya

11月28日(土) 愛知 Zepp Nagoya

12月04日(金) 東京 Zepp Haneda

12月05日(土) 東京 Zepp Haneda ▼チケット情報

1階スタンディング、2階スタンディング 6,000円 / 2F指定席 6,500円（１ドリンク別） スーパー愛し隊！先行：6/28（日）21:00〜7/5（日）23:59

詳しくはこちら： https://special.neguse.jp/ 1次抽選先行 ：7/6（月）12:00〜7/19（日）23:59

https://l-tike.com/neguse/

◾️＜ねぐせ。 6th Anniversary ROCKS VIBES 2026 - 2マン編 -＞

日程：2026年8月27日（木）

会場：名古屋ElectricLadyLand

時間：open 18:15 start 19:00

出演：ねぐせ。 / サバシスター

◾️その他フェス・イベント出演情報

2026年

07月18日（土）JOIN ALIVE 2026

07月25日（土）OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026

07月2６日（日）MURO FESTIVAL 2026

08月04日（火）J-WAVE THE KINGS PLACE LIVE 2025 WINTER w/04 Limited Sazabys

08月11日（火・祝）FM802 ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-SPECIAL LIVE HIGH! HIGH! HIGH! 2026

08月22日（土）MONSTER baSH 2026

09月12日（土）TREASURE05X 2026 “LAND OF THE FREE- LAGUNA FINAL-“

09月19日（土）ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026

09月20日（日）中津川 WILD WOOD 2026