車やレンタカーを使わずに北海道を一周したら総費用はいくらかかる？バス・電車の費用をシミュレーション！

電車やバスだけで北海道1周は物理的に可能なのか

前提として、車やタクシーを使わずに北海道1周は実現できるのか、北海道旅客鉄道株式会社や一般社団法人北海道バス協会が公開している路線図を参考に考察します。



北海道を大回りであれば可能

道南エリア（函館市）への移動を割り切れば、比較的海岸沿いを移動できます。函館方面への移動を諦めなければいけない理由は、主に5つです。



・道南エリアは、鉄道の廃線や路線バスの運行終了が進んでいる

・北海道東南端（えりも町）への移動手段は、高速えりも号しかない

・高速えりも号に乗車できる場所は、札幌駅前または大谷地ターミナルに限られる

・高速ひろおサンタ号（広尾行き）は、運休中（2026年5月25日時点）

・JR北海道・日高本線（鵡川～様似間）は、2021年4月1日に廃止している

また、道南エリアの交通網は内浦湾沿いに集中しており、日本海側のルート（せたな町や乙部町など）はありません。つまり、函館に行けば北海道を「1周する」趣旨とは異なってしまうほか、東南端（えりも町）を目指すために札幌市に戻る必要が出てきます。

ただし、北海道最東端（根室市）から最北端（稚内市）、最北端から札幌市は比較的海岸沿いを移動できるため、北海道を大回りであれば可能といえます。



移動そのものを楽しめる感覚が必要

移動手段を限定した北海道一周は過酷な旅であり、人を選ぶ娯楽です。

不便さ（1時間に1本のバス）や小さなトラブル（計画とは違う状況）など、思い通りにいかなくてもポジティブに楽しめる人に向いています。

また、バスや電車での長時間移動が大半を占めるため、「乗り物での移動自体が好き」「非効率を楽しめる思考」が要求されるかもしれません。



公共交通機関だけを利用した北海道一周にかかる費用を試算

それでは、3つのエリアに分けて、移動にかかる費用を試算します。

なお、ここで挙げたシミュレーションは旅のスケジュールを保障するものではなく、あくまで一例です。北海道を1周する際は、各交通機関が公開している最新情報に基づいて計画しましょう。



札幌市から最北端（根室市）まで海岸沿いを移動するにはバスを利用する

札幌・釧路間を結ぶ電車（特急おおぞら）は海岸沿いを移動しないため、北海道東南端（えりも町）付近を通る高速乗合バス・高速えりも号を利用します。1日1本しか運行しておらず、えりも到着後は宿泊する必要があるものの、小規模な旅館なら数店舗あります。

札幌市から北海道最東端（根室市）までの移動費用は、概算で1万7130円です。

表1

出発場所 到着場所 交通機関 費用 札幌駅前 えりも 高速乗合バス・高速えりも号（要予約） 4500円 えりも 広尾 JR北海道バス・日勝線・様似方面 1810円 広尾 帯広駅バスターミナル 十勝バス・広尾線・帯広駅バスターミナル行き 2200円 帯広 釧路 JR北海道・特急おおぞら・釧路行き 5540円 釧路 根室 JR北海道・根室本線・根室行き 3080円

※参考資料を基に筆者作成



最東端（根室市）から最北端（稚内市）までの区間はバスの運行期間に注意

知床付近を走る斜里バスは夏季限定の運行のため、日程に注意しなければなりません。北海道最東端（根室市）から最北端（稚内市）までの移動費用は、概算で2万1110円です。

表2

出発場所 到着場所 交通機関 費用 根室駅前バスターミナル 中標津バスターミナル 根室交通・空港連絡バス・中標津空港線 2400円 中標津 羅臼営業所 阿寒バス・釧路羅臼線・羅臼営業所行き 2430円 羅臼営業所 ウトロ温泉バスターミナル 斜里バス・羅臼線 2000円 ウトロ温泉バスターミナル 斜里バスターミナル 斜里バス・知床線 1650円 知床斜里 網走 JR北海道・釧網本線・網走行き 1040円 網走 遠軽 JR北海道・石北本線・旭川行き 3080円 遠軽 中湧別市街 北見バス・湧別線・湧別行き 730円 中湧別市街 紋別 北見バス・湧紋線・紋別行き 900円 紋別ターミナル 雄武 北紋バス・雄武線・雄武高校入口行き 1260円 雄武 枝幸ターミナル 宗谷バス・音標、雄武線・枝幸ターミナル行き 2290円 枝幸ターミナル 浜頓別ターミナル 宗谷バス・浜頓別線・浜頓別ターミナル行き 820円 浜頓別ターミナル 稚内駅前バスターミナル 宗谷バス・天北宗谷岬線・稚内駅前バスターミナル行き 2510円

※参考資料を基に筆者作成



最東端（稚内市）から札幌市までの区間は移動手段が豊富

稚内から札幌（旭川経由）を結ぶ電車（特急サロベツ・特急ライラック（8250円））や、都市間バスのわっかない号（1万2200円）であれば、簡単に移動が可能です。しかし、これらの移動手段は北海道の内陸を走るため、今回は選択肢から除外します。

とはいえ、海岸沿いのルートを選択しても、必要な乗り換えの回数は2回です。また、費用面で考えても若干低く（概算7790円）、移動時間を考慮しなければ選びやすいでしょう。

表3

出発場所 到着場所 交通機関 費用 稚内 豊富 ＪＲ宗谷本線・名寄行き 1210円 豊富 留萌 沿岸バス・豊富幌延線 3780円 留萌 札幌 沿岸バス・特急ましけ号 2800円

※参考資料を基に筆者作成



理論上は約5万円（宿泊費含まず）で北海道1周が可能

北海道1周の移動費用は、概算で約5万円です。ただし、各交通機関の廃止や料金改定、運行日程の変更などで必要予算が前後したり、物理的に1周が困難になったりします。

北海道を1周する際は、各交通機関の最新情報をもとにスケジュールを組みましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー