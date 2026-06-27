国内最高峰のバスケットボールリーグで日本一となった大分県出身のプロ選手によるスポーツ教室が、大分市で開かれました。

スポーツ教室に登場したのは、別府市出身でプロバスケットボールプレーヤーの熊谷航選手（30）です。熊谷選手は国内最高峰・B1リーグで活躍し、所属チームの長崎ヴェルカは今シーズン初めての日本一に輝きました。

大分市で行われた教室には、およそ120人の小中学生が参加。1対1のディフェンスにおける体の使い方やドリブルの細かいタッチなど、実演を交えながらアドバイスしました。

（参加した小学5年生）

「オールコートのときに体を当ててディフェンスすることがわかりました」

（参加した中学1年生）

「日本一になったチームのガードと一緒にできて楽しかったです」

（B1長崎ヴェルカ・熊谷航選手）

「上手くなる、好きになる、負けない気持ちが大事。バスケットする時間は短かったですけど、そういった心構えを伝えられたらと思います」

ふるさとの子どもと笑顔でふれあった熊谷選手は、今後もこうした教室を通じて競技の魅力を発信したいとしています。