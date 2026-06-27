LINEヤフーは、AIエージェント「Agent i」の「レシピ」エージェントにおいて、画像からレシピを提案する新機能の提供を開始した。

新機能では、ユーザーがスマートフォンなどで撮影した冷蔵庫内の食材やレシートの画像から食材が自動で認識され、調理可能なレシピが提案される。また、外出先などで撮影した料理の画像から、自宅で再現できるレシピの作成も可能とする。

提案されるレシピには、材料費の目安、調理時間、カロリーのほか、たんぱく質や脂質などの栄養情報が表示される。さらに、「初心者」「中級者」「上級者」の3段階の調理難易度も提示される。

冷蔵庫内の食材やレシートの画像からレシピを提案させる手順は、「Agent i」のトップ画面で「レシピ」をタップし、レシピのトップ画面で「食材からレシピ提案」をタップする。

「冷蔵庫・レシートから読み取り」で写真を撮影するか、ライブラリから画像を選択すると、画像から読み取られた食材が表示される。

送信ボタンをタップすると、提案されたレシピから材料や調理手順などの詳細を確認できるようになる。なお、食材の追加や削除、入力欄からのテキスト入力による要望の指定も可能とされている。

料理の画像から再現レシピを作成する手順は、レシピのトップ画面から「料理写真から再現」をタップし、写真を撮影するかライブラリから画像を選択する。これにより、料理の見た目や食材が分析され、自宅で再現するためのレシピが作成される。

「レシピ」エージェントは、「Yahoo! JAPAN」アプリ、「LINE」アプリ、およびスマートフォンブラウザー版「Yahoo! JAPAN」から利用できる。

「冷蔵庫・レシートから読み取り」機能は、「Yahoo! JAPAN」アプリおよびスマートフォンブラウザー版「Yahoo! JAPAN」で提供される。「LINE」アプリには順次対応する予定。