6月27日 記事更新

今回は6月末時点のお得なゲーム情報をご紹介。各ゲーム販売プラットフォームで値引きされているタイトルのうち、セール終了が迫っているものをピックアックしているので、ぜひ参考にしてほしい。

まずニンテンドーeショップでは、「大神 絶景版」や「帰ってきた 魔界村」、「十三機兵防衛圏」、「ゴースト トリック」、「逆転裁判123+456コレクション」などがセール対象になっている。

またPlayStation Storeでは「夏先取りセール」に「FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe Twin Pack」や「Forza Horizon 5 Standard Edition」、「Rise of the Ronin」などがラインナップ。「2,000円以下セール」には「デイヴ・ザ・ダイバー」、「聖剣伝説3 TRIALS of MANA」、「Dead by Dayligh」などのタイトルが並んでいる。

ニンテンドーeショップ

セールタイトル更新

※期間はタイトルごとに異なる

【注目タイトル】

・「大神 絶景版」

3,046円→990円（67%オフ）

6月30日23時59分まで

和で彩られた美しい世界・ナカツクニを舞台とした感動活劇の高解像度版。プレイヤーは大神アマテラスとなり、魅力的な登場人物たちとの物語に心を震わせ、大自然を駆けめぐっていく。

・「帰ってきた 魔界村」

2,990円→986円（67%オフ）

6月30日23時59分まで

アクションゲーム「魔界村」、「大魔界村」をモチーフとした新作。一筋縄ではいかない高難易度プレイ体験を受け継ぎつつ、協力プレイにも対応している。

・「十三機兵防衛圏」

7,678円→3,839円（50%オフ）

6月30日23時59分まで

アトラス×ヴァニラウェアによるドラマチックアドベンチャー。特典「デジタル・シークレットファイル」＆「デジタル・アートワークス」も収録されている。

・「ゴースト トリック」

2,990円→986円（67%オフ）

6月30日23時59分まで

「逆転裁判」シリーズの生みの親・巧舟氏が手掛けた謎解きミステリーアドベンチャーの名作をHDリマスター化。イラストアツメやBGMアツメなどの新規コンテンツも追加されている。

・「逆転裁判123+456コレクション」

6,990円→3,145円（55%オフ）

6月30日23時59分まで

弁護士“成歩堂龍一”を主人公とした初期3部作の全14話と、新米弁護士“王泥喜法介”登場からの新たな法廷劇を描いた後期3部作の本編14話がセットになった商品。さらにダウンロードコンテンツの特別編2話も収録している。

□ニンテンドーeショップのセールページ

PlayStation Store（PS5/PS4）

「夏先取りセール」

期間：7月1日23時59分まで

【注目タイトル】

・「FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe Twin Pack」（PS5）

12,540円→5,016円（60%オフ）

「FF7」リメイクシリーズの1作目「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」と2作目「FINAL FANTASY VII REBIRTH」がセットに。デジタルアートブックやデジタルミニサウンドトラックなどのデジタルコンテンツも含まれている。

・「Forza Horizon 5 Standard Edition」（PS5）

9,240円→4,620円（50%オフ）

メキシコを舞台としたオープンワールドレースゲーム。世界の名車数百台が登場する。

・「Rise of the Ronin」（PS5）

8,980円→3,771円（58%オフ）

幕末期の日本を舞台としたオープンワールドゲーム。プレイヤーは名もなき浪人として、己の運命を切り開いていく。なお、より激しい表現を含むCEROレーティング「Z」相当の「Z version」もセール対象となっている。

□「夏先取りセール」のページ

「2,000円以下セール」

期間：7月1日23時59分まで

【注目タイトル】

・「デイヴ・ザ・ダイバー」（PS4・PS5）

2,420円→1,331円（45%オフ）

昼は海を探検して魚を獲り、夜は寿司屋を運営するハイブリッド・海洋アドベンチャー。個性豊かな仲間たちと共に、ブルーホールの奥に秘められた謎を解き明かしていく。

・「聖剣伝説3 TRIALS of MANA」（PS4）

6,578円→1,973円（70%オフ）

主人公と仲間の組み合わせによって物語の展開が変わる“トライアングルストーリー”が特徴のRPG。キャラクターのボイス対応や追加エピソードに加え、アビリティシステムや新クラスの追加など、現代向けにフルリメイクが施されている。

・「Dead by Dayligh」（PS4・PS5）

3,080円→1,232円（60%オフ）

血に飢えた殺人鬼と、脱出を目指して協力する生存者に分かれて遊ぶ非対称マルチプレイホラーゲーム。殺人鬼7名と生存者9名のほか、さまざまなキャラクター用スキンが入った装飾パック2種が収録されている。

□「2,000円以下セール」のページ

□PS Storeのセールページ

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