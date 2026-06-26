着想は“台湾ラーメン×あんかけパスタ”…期間限定でオープンした『辛餡ラーメン』の店 想定外の人気を受けて延長を検討
名古屋の丸の内に2026年5月、「刺激的な辛餡(からあん)ラーメン」がオープンしました。ラーメンは一見スープのようですが、すくってみると、とろみのある辛い餡が。その下に麺が隠れています。
驚きのメニューですが、実は東海地方の人たちにとっておなじみの料理から着想を得て作ったということです。
刺激的な辛餡ラーメンの甲斐さん：
「台湾ラーメンとあんかけパスタは名古屋のフードとして有名なので、その2つを合わせて、辛いあんかけのラーメンをやってみようと始めました」
その上に、辛味の元となる独自配合したラー油と唐辛子をたっぷり加え、卵黄をのせたら完成です。辛さは1辛から4辛まで無料で選べます。
実はこの店、オープン期間は5月11日から7月31日までと2カ月半ほど。期間限定で始めましたが、想定を超える人気を受けて、延長する方向で検討中とのことです。
刺激的な辛餡ラーメンの甲斐さん：
「ウチは別でラーメン屋もやっているんですけど、この店舗は試験的に辛餡ラーメンをやってみようと、期間限定でやっています」
メニューは辛餡ラーメンの他に、冷たい汁なしラーメンもあります。