6月25日、お笑いコンビ「次長課長」の河本準一に、新恋人がいることが複数のメディアで報じられた。お相手は、“芸人キラー” として注目されていたようだ。

河本は2003年に元タレントの重元直美と結婚し、2人の子どもが生まれたが、2026年4月、離婚を発表していた。今回、新たなパートナーの存在が取りざたされた。

「『サンケイスポーツ』によれば、お相手はタレントの礒部希帆さんで、2020年にバラエティ番組で共演し、2025年末にプライベートで親交を深め、2026年になって交際を始めたとのことです。

4月の『週刊女性』は、河本さんが2025年春ごろに離婚していると報じていました。礒部さんは現在34歳で、51歳の河本さんとは17歳差になります。礒部さんの所属事務所は、サンスポの取材に対し、交際していることを認めています」（スポーツ紙記者）

17歳差の熱愛報道を受けて、Xでは

《礒部希帆ちゃんって重盛さと美の親友だよね？》

《山本圭壱としんいちが狙ってた女性、重盛さと美の親友、という印象しかない》

など、お相手である礒部に注目する声が見受けられる。

礒部は「ミスマガジン2009」のベスト16に入った抜群のスタイルで知られ、グラビア活動もしてきた。

「重盛さと美さんと仲がよく、2020年に彼女がYouTubeで発表したミュージックビデオ『重盛さと美feat.友達 TOKYO DRIFT FREESTYLE』にも出演しています。

2021年のバラエティ番組『今夜くらべてみました』（日本テレビ系）で、礒部さんは、屋根も床もない実家に住んでいたことを明かし、“貧乏” エピソードでも注目を集めました」（芸能記者）

本誌「Smart FLASH」は、2024年11月、重盛に「千鳥」ノブに似た彼氏がいることを報じた。交際について話を聞くため、本誌記者が自宅から出てきた重盛に直撃したところ、礒部も一緒にいた。当時は親友の熱愛だったが、今回は礒部に注目が集まることになった。

かねてから、礒部は芸人の間で人気を博していたようだ。

「2024年のバラエティ番組『痛快！明石家電視台』（毎日放送）で、重盛さんが『私の親友をずっとご飯を誘っています』と、お見送り芸人しんいちさんが礒部さんにアプローチしていることを告白。

2025年2月には、山本圭壱さんがYouTubeで重盛さん、礒部さんとコラボした際、数年前に礒部さんをねらっていた時期があったことを暴露されていたのです。

また、礒部さんは2025年1月のバラエティ番組『私が愛した地獄』（テレビ朝日系）で、“50歳の芸人” と交際していることをほのめかしていました。ただ、礒部さんはこの芸人について、おかっぱヘアで音楽をやっていると話しており、河本さんとは別の芸人だと思われます。

河本さんしかり、年上の芸人から言い寄られているため、“年上キラー” ぶりが際立っているようです」（同前）

河本の新たな恋の行方はいかに──。