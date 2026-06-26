YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【Obsidian×AI完全ガイド】Claude Code(クロードコード)とCodexを組み合わせる最強AI活用術！ 自動でノート整理・要約・翻訳・DB化までできる！」を公開した。動画では知識管理アプリ「Obsidian」とAIエージェントを連携させることで、ノートの要約や翻訳、データベース化を自動で行う画期的な手法を解説している。



Obsidianは、世界中で人気の知識管理アプリである。最大の特徴は、ノートのすべてが自分自身の端末内にローカル保存される点だ。クラウド任せにならないため、ネット環境が切れても問題なく使える。また、ノート同士をリンクさせてアイデアの繋がりを可視化する「グラフビュー」や、PDFや動画などを自由な配置で整理できる「キャンバス機能」など、直感的な操作性が魅力となっている。



本動画の核心となるのが、Obsidian内でAIエージェントを直接操作できるサードパーティ製プラグイン「Claudian」の活用術である。導入には、事前にAnthropicの「Claude Code」やOpenAIの「Codex」といったAIエージェントのCLI版をインストールしておく必要がある。その後、ObsidianのコミュニティプラグインからClaudianを追加し、有効化することで設定が完了する。



具体的な活用事例として、右サイドバーにClaudianを立ち上げ、ノート内の特定の文章を選択して「リライト」「要約」「翻訳」を依頼する手順が紹介された。さらに、AIに指示を出すだけで、保管庫内の複数ノートを読み込み、作成日時や更新日時を一覧にしたデータベースを自動で構築する実演も行われた。



また、Claudianに特定の専門知識や機能を追加する「スキル」を導入すれば、用途に合わせてAIをカスタマイズできる。ノートの整理から情報活用まで、AIエージェントに作業を委ねるこの連携術は、日々の知的生産を劇的に変化させる次世代のノート管理法と言えるだろう。



リンクをコピーする