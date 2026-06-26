26歳の植木祥多が完全優勝でツアー初V 1差2位に小鯛竜也ら、現役高校生プロ・加藤金次郎17位/ACNツアー
＜南秋田カントリークラブみちのくチャレンジ 最終日◇26日◇南秋田カントリークラブ（秋田県）◇7022ヤード・パー71＞国内男子下部ACNツアーの最終ラウンドが終了した。初日から首位を守り、最終日を迎えた26歳の植木祥多が、7バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「68」とスコアを伸ばし、トータル12アンダーでツアー初優勝を挙げた。
【連続写真】“天才”加藤金次郎のドライバースイング
トータル11アンダー・2位タイに小鯛竜也、木村太一、森本雄。トータル9アンダー・5位タイに櫛山勝弘、田中元基が続いた。先週の「i Golf Shaper Challenge in 筑紫ヶ丘」で、ツアー史上最年少記録となる16歳44日で初優勝を挙げた現役高校生プロの加藤金次郎は、トータル6アンダー・17位タイで3日間を終えた。昨年覇者の森山友貴はトータル4アンダー・34位タイで終えた。賞金総額は1500万円。優勝した植木は270万円を獲得した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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