朝日新聞社広報の公式Xアカウントが2026年6月25日、記者の「個人の出自や属性に関する言及」について注意喚起した。

「侮辱や中傷につながったりするような言動は看過できません」

朝日公式Xは、「Ｘで最近、本社記者の署名から個人の出自や属性に関する言及があります」と説明し、見解を示した。

「記事の内容に対する様々な意見や批判は真摯に受け止めます。一方で、記者の出自や属性に基づいて評価したり、侮辱や中傷につながったりするような言動は看過できません」

「個人の尊厳を傷つけるおそれがあり、偏見にもつながります」とし、「本社はメディア企業として、誰もが社会の一員として尊重される社会をめざしています」とした。

朝日新聞をめぐっては、記事に添えられた署名をもとに記者の国籍などを推測し、批判する投稿がSNSで広く拡散されていた。

「刑事・民事の法的措置を含め、相応の対応をとることがあります」

続く投稿では、4月27日に公式サイトにて公開された「ソーシャルメディア上の本社記者・社員に対する誹謗中傷や名誉毀損等、本社に対する虚偽投稿等について」とのお知らせを再掲した。

SNSなどで「本社、または本社の記者や社員に対する誹謗中傷や名誉毀損、侮辱等にあたると思われる発信」が見受けられるとし、以下のように主張していた。

「不当な発信によって報道活動が脅かされることになれば、国民の知る権利に応えることはできません。攻撃的な言説があふれれば、市民一人ひとりによる自由な言論の萎縮にもつながりかねません」とした上で、「こうした立場から、ソーシャルメディア上の誹謗中傷や不当な個人攻撃等については放置しません」と説明。

具体的な対応について、「該当する投稿や行為に対しては、公正・公平な手段により是正・救済に取り組みます。プラットフォームへの通報、刑事・民事の法的措置を含め、相応の対応をとることがあります」とした。