YouTubeチャンネル「くりのすけデリカDIY&車中泊の旅」が、「デリカD5オーダーストップ!? 」と題した動画を公開した。



三菱自動車のミニバン「デリカD:5」の新規オーダー終了と、それに伴う年次改良の噂に関する情報を速報として伝えている。



動画冒頭、くりのすけは「デリカD5が6月24日でオーダーストップになる話が入ってきた」と報告した。

映像内では、デリカD:5の2023年度販売台数が投入以降で過去最高を記録したことも紹介されている。



販売状況が好調ななか、年次改良のために現行型の新規メーカーオーダー受付が終了する方針だという。



具体的な注文スケジュールについて、6月24日まではカラーやグレードを自由に選べるが、6月25日以降はディーラーが「見込み発注された車両を購入することになるらしい」と説明した。

また、年次改良の目玉として、アウトドア感をアップさせた特別仕様車「シャモニー」が追加される可能性にも言及。



くりのすけはシャモニー追加を「念願の」と表現し、期待感を滲ませた。



最後に、現在デリカD:5の購入を検討しているユーザーに向けて、「改良の内容を確認してから購入した方が良いかも」とアドバイスを送り、動画を締めくくった。なお、オーダーストップの正確な時期や今後の販売スケジュールについては、購入検討者が各ディーラーへ直接問い合わせて確認する必要がある。



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