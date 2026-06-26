ラミレスの妻･美保が赤ちゃんロス「もう赤ちゃんじゃない涙涙涙」
プロ野球・横浜DeNAベイスターズの元監督で選手としても活躍したアレックス・ラミレスの妻・美保さんが25日までにオフィシャルブログを更新。子どもたちのスイミングに付き添った一日の様子をつづるとともに、まもなく４歳の誕生日を迎える末っ子への思いを明かした。
美保さんは、ラミレス氏と2015年４月に結婚。ダウン症であることを公表している10歳の長男・剣持（けんじ）くん、８歳の次男・寿凛（じゅり）くん、６歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、３歳の 三男・杏気（あんげ）くんがおり、４人の子どもを育てている。
23日、美保さんは「赤ちゃんが恋しい」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「今日はスイミングの日」と切り出し、「ボーイズ３人プールにぶち込んで笑 ひとときの45分」とスイミング施設で長男、次男、末っ子の３兄弟が仲良く並んで座る姿とともにユーモアたっぷりに報告。３人の息子たちがレッスンを受けている間は、「今日はPCも開かずアイスコーヒー 飲んでのんびりできました」と自分だけの時間を満喫したことを明かした。
続けて「強制的にもゆっくりする時間、積極的に取ろうと思います」とリフレッシュの大切さを実感した様子も。
一方で、「もう６月が終わるよ..........早い。早すぎる。来月は末っ子に４歳の誕生日」と時間の流れの早さにしみじみ。「ひょえーーーもう赤ちゃんじゃない涙涙涙」「赤ちゃんロスです」と成長を喜びながらも少し寂しさをにじませた。
この投稿にファンから「強制的に自分を休ませれるってなかなかできることじゃない」「ママえらい」「ブログを見る度に子供たち大きくなっている感じがしますね」 「えーもう４歳！早いですねっ」などの声が寄せられている。
美保さんは、ラミレス氏と2015年４月に結婚。ダウン症であることを公表している10歳の長男・剣持（けんじ）くん、８歳の次男・寿凛（じゅり）くん、６歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、３歳の 三男・杏気（あんげ）くんがおり、４人の子どもを育てている。
続けて「強制的にもゆっくりする時間、積極的に取ろうと思います」とリフレッシュの大切さを実感した様子も。
一方で、「もう６月が終わるよ..........早い。早すぎる。来月は末っ子に４歳の誕生日」と時間の流れの早さにしみじみ。「ひょえーーーもう赤ちゃんじゃない涙涙涙」「赤ちゃんロスです」と成長を喜びながらも少し寂しさをにじませた。
この投稿にファンから「強制的に自分を休ませれるってなかなかできることじゃない」「ママえらい」「ブログを見る度に子供たち大きくなっている感じがしますね」 「えーもう４歳！早いですねっ」などの声が寄せられている。