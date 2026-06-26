株式会社BrightForward代表でコーチの萩原たく氏が、YouTubeチャンネルで威圧的・高圧的な人に動じないための対策ステップについて解説する動画を公開した。高圧的な人に対して「あたふた」してしまう原因とその具体的な対処法を体系的に紹介している。



動画の冒頭、萩原氏は高圧的な態度を取る人にあたふたしてしまう最大の原因を「準備不足」だと指摘し、事前の「心構え」が絶対に必要だと語る。



具体的な対策として、萩原氏は3つのステップを提示。1つ目は「タイプ分析」だ。相手をただ「苦手な人」と一括りにせず、「プライドが高くて口調が強くなってしまうのか」「過去の栄光や実績にすがってしまう人なのか」など、相手がなぜそのような態度をとるのかを人間分析することが重要だという。



2つ目は、物事の見方を変える「リフレーミング」。心理学で使われる用語で、捉え方を変えてポジティブに解釈し直すことを指す。「相手には相手の言い分や正義がある」と考えたり、「マウンティングを取りたいのは相手の欲望であって私の問題ではない」と割り切ることで、心の余裕が生まれると説明している。



そして3つ目は、高圧的な人とのコミュニケーションを「一種のトレーニング」と捉えること。萩原氏自身も過去に「ある意味筋トレ感覚で日々の交渉と向き合っていた」と明かし、場数を踏んで自身のコミュニケーション力やメンタル力を鍛える機会として前向きに向き合うよう推奨している。



理不尽な態度に悩むビジネスパーソンにとって、日々の実践から自分を守るコミュニケーション術を身につけるヒントになりそうだ。



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