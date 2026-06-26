今年もめざましい活躍を続ける大谷翔平のもとに新たな命が誕生した。多くを語らずグラウンドに復帰した大谷だが、慶事の背後では予期せぬ事態も起きていたという。出産当日の舞台裏と父の横顔がのぞくある行動とは──現地を徹底取材した。

【写真】珍しくメガネ姿で、移動をするロングヘアの真美子さん。他、フルスモークの最新ベントレーから現れる大谷翔平やベビーカーを押すオフ日の大谷翔平なども

《私たちは人生におけるこの素晴らしい日を共に過ごせることを、再び心から喜んでいます。無事に生まれてきてくれてありがとう》

インスタグラムに青いおくるみに包まれた赤ちゃんの足の写真と、喜びのメッセージを投稿したのは、ドジャースの大谷翔平（31才）。妻の真美子さん（29才）と連名で、第2子の誕生を全世界に公表した──。

「父の日」を翌日に控えた6月20日（日本時間）、ドジャースタジアムの球団関係者たちは、試合開始直前にもかかわらず、慌ただしい様子で事務所内を行き来していたという。

「試合開始の2時間前になってもスターティングメンバーが発表されず、ロバーツ監督も会見で『現在、野手の配置などいくつか検討しているところだ』と言葉を濁すばかり。なにかアクシデントでもあったのかと思っていました。その後、大谷選手が父親休暇で欠場することが明かされ、多くの報道陣はそこで『第2子が誕生すること』を知ったのです」（在米ジャーナリスト）

この日、大谷は試合に出場する予定だったそうだ。

「どうも真美子さんの出産が、予定よりも早まったようなのです。そのため、すでにスタジアムに"出勤"していた大谷選手は、真美子さんからのSOSを受けて慌てて病院に向かい、なんとか出産に立ち会えたのだとか。遠征先ではなく、ロサンゼルスにいるタイミングだったことが幸いしました。

約1年前に長女が誕生した際には、選手だけのグループチャットで出産予定日を共有し、遠征に同行できないことを伝えるなど、同僚への配慮も欠かさなかった大谷選手ですが、今回は事前に聞いていた選手はほとんどいなかったようです。ロバーツ監督も『（出産について知ったのは）ごく最近』と話していました。

チームにとっては、第2子の出産準備を"極秘で"進めていた大谷選手からのサプライズとなりました。第1子のときにピンクのおもちゃのポルシェを贈って祝福したロバーツ監督は、すでにプレゼントを悩み始めているそうです」（球団関係者）

一方で、2年連続での出産となった真美子さんの体調を気遣う声もあるが、別の球団関係者は「杞憂だ」と一笑に付す。

「昨年末には家族でハワイに行っていますし、3月にはWBCに合わせて来日もしています。真美子さんは妊娠中でも安定期に入ったら、わりとアクティブに活動するのです。実際、第1子のときも、妊娠中にハワイに飛び、いまは開発が止まっているリゾート別荘の着工式に夫婦で参加していました。

さすがに最近は球場に来る回数も減っていたようですが、1か月ほど前に見かけたときは、白のゆったりしたシャツを着て、デコピンを連れてベビーカーを押していました。前傾姿勢だったのでお腹には意識が向かなかったのですが、もともと妊娠中でもお腹が目立たないタイプなのかもしれません」

2年前にも髪の毛のゲン担ぎ

私生活も順調そのものの大谷。ここにきて、高校時代に彼が記していた人生設計シートが再び話題を呼んでいる。

「これまでは、ワールドシリーズ制覇やWBC日本代表、世界最速175kmを計測するなど、野球に関する目標に注目が集まっていましたが、実は年表には"家族計画"も書き込まれていて、31才での第2子誕生は予言通り。ちなみに、計画だと、大谷選手にはもう1人子供が誕生する予定で、3人目は2年後に生まれることになっています。目標を定め、着実に努力していく大谷選手らしく、『出産まで完璧だ』とファンの間で評判を呼んでいます」（前出・在米ジャーナリスト）

今回インスタグラムに投稿された写真のおくるみが青色だったことから、その"意味"を読み解く考察も盛り上がりを見せてた。

「長女誕生の際にアップされた写真のおくるみは白でした。今回は少し足も大きく見えますし、男の子の可能性もあるのではないでしょうか。真美子さんもバスケットボールの世代別の日本代表に選出された元トップアスリートですし、ふたりの子供がどんなスポーツを選択するのかと、周囲はまた盛り上がっています」（前出・在米ジャーナリスト）

第2子誕生の翌日には試合に復帰し、祝砲となるホームランを放ってみせた大谷。しばらくはパパとしても大忙しの時間を過ごすことになるが、大谷夫妻には心強い味方がいる。

「長女が誕生した際も、ロスの自宅には真美子さんの母が泊まり込んで育児をサポートしていました。今回も同様に手助けしてくれるでしょう。7月には真美子さんと一緒にオールスターゲームのレッドカーペットに姿を見せることが期待されていましたが、さすがに出産から1か月では難しいかもしれません。まずは真美子さんの体調を優先していくのではないか」（前出・球団関係者）

新たな命を迎えても、普段と変わらぬように見えるスーパースターだが、関係者の間では"ある変化"に着目する向きもある。

「最近、大谷選手は髪の毛を長めに伸ばしており、現場でも『珍しいね』と話題になっていたんです。

大谷選手の髪質は黒々として艶があり、帽子の痕があまりつきません。アメリカでは、豊かな黒髪は美しさの象徴なので、大谷選手の黒髪を『セクシーヘアだ』と称賛する声も多いのですが、いつも以上に伸ばしているので不思議がられていました。もしかしたら、2人目の子供が生まれるまで、願掛けで伸ばしていたのかもしれません」（前出・別の球団関係者）

実は2年ほど前にも、大谷がゲン担ぎで髪を伸ばしていたことがあった。

「当時は真美子さんとの結婚を発表した直後で、春先から調子がよく、本人がチームメートに『ホームランを打ち始めたから、しばらく切らない』と宣言していました。最近は寝癖がついたまま球場入りすることも増えていたようですが、前髪や襟足を長めに残したスタイルは、2年前を彷彿とさせるのです」（前出・別の球団関係者）

想定外も乗り越えた第2子誕生の舞台裏。頼もしさを増した父の額では、願いを込めた黒髪が西海岸の風を受け美しくなびいていた。

※女性セブン2026年7月9・16日号