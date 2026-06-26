◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＥ組第３戦 エクアドル２―１ドイツ（２５日、ニューヨーク・ニュージャージー競技場）

すでに決勝トーナメント進出を決めているドイツ（ＦＩＦＡランク１０位）とエクアドル（同２３位）が対戦し、エクアドルが２―１で勝利した。今大会初ゴールを含む２得点を挙げる初勝利で、強豪ドイツから金星を挙げた。他会場でコートジボワールがキュラソーを下したため、Ｅ組３位となったが、他の組の３位を上回ったため、決勝トーナメント進出を決めた。

エクアドルは直近１３試合で１１クリーンシートと、守備の固さを誇っていたが、前半２分、相手ＦＷサネにエリア外からのミドルシュートを決められ先制点を許した。それでもエクアドルも反撃。同９分にアングロが今大会初得点を決め、同点に追いつくいて前半は１―１で折り返した。

後半３２分、ゴール前にいたＦＷプラタが、右ＣＫからの味方のヘディングシュートが足元に収まり、これを押し込んで値千金の勝ち越しゴールを決めた。

グループステージ各組３位１２チームのうち、上位８チームが決勝トーナメントへ進出する。エクアドルは勝ち点４、得失点差０で２００６年大会以来の決勝トーナメント進出をつかんだ。

◆エクアドル ２大会連続５回目。０６年の１６強が最高。ＦＩＦＡランク２３位。８勝８分２敗で南米予選をアルゼンチンに次ぐ２位突破。アルゼンチンとイタリア国籍を持つベカセッセ監督（４６）はプロ経験がない。堅守が武器で３月にはオランダとモロッコにドロー。首都はキト。人口は１８００万人。