大人になって始めた人が最速でシングルになれる新しい上達法｜ゴルフスイング物理学

イメージや感覚では「理解できない、実践できない」ことがゴルフには多々ある。それらをクリアにした１冊が『ゴルフスイング物理学』だ。「効率よくうまくなれる！」と評判の理論を毎月少しずつ紹介する。

クラブと腕の動かし方に合わせた体幹と下半身の使い方

始動は「骨盤を少し右へシフト」させ縦回転を起こす

骨盤を右に移動し、右に向かせることで体幹は回転し始める。その時点では手先を使わず、体幹の動きをメインとする

バックスイングの前にわずかに右へ体重移動する選手がいます。この動きは、骨盤の向きを変えていくためのスライドと考えると、上半身や腕の動作との相性もよく、動き出しのきっかけをつくることができる。

手首を固定した状態で、体幹の動きによって始動する動きにマッチする動作です。時計の針を例にすると、胸の真ん中にある胸骨を中心に、両腕でつくった三角形を針として考えます。水平ではなく、縦の要素をメインに胸骨を回転させることによってバックスイングを行ないます。

胸骨が中心軸、骨盤が振り子の先端と考ます。この骨盤のスライドを始動として動スムーズな胸骨の回転をつくることができえると、骨盤のスライドが連動することでスムーズな胸骨の回転をつくることができます。

この骨盤のスライドを始動として動き出すことで、体幹をメインとしたバックスイングを可能にし、右手の回外が先に現れてしまう動作のミスを防ぐことができるのです。

みぞおちのあたりを中心軸にして、骨盤を振り子のように動かす。この動きで骨盤を縦回転させ、位置移動による横回転とかけ合わせる

いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして練習してみてください。

解説 ＝ 小澤康祐

●おざわ・こうすけ／1987年生まれ、長野県出身。運動学、物理学などの視点でゴルフスイングを独自に研究。2015年よりYouTubeにて「ゴルフスイング物理学」のタイトルでレッスン動画を配信。

2020年3月時点でチャンネル登録者5万3000人、視聴回数はのべ1000万再生を超える。アマチュアへの指導のほか、ティーチングプロの講習、ツアープロの動作改善指導なども行っている。

書籍

『ゴルフスイング物理学』好評発売中！

本企画の全貌を一気に読める書籍が全国書店、アマゾンなどで発売中（小社刊:本体980円+税）。既成概念にとらわれない「誰でもうまくなれる」方法が学べる。

写真＝高橋淳司