30代ニートです。そろそろ本気で働こうと思っています。就職活動に有利になる資格を取ろうと思うのですが、おすすめはありますか？

資格は目的に合っていないと就職に直結しにくい

就職に有利になる資格を考える前に、「どんな仕事に就きたいか」を決める必要があります。事務職、介護職、IT職、物流、販売、製造、警備など、職種によって評価される資格は違います。

たとえば、事務職なら日商簿記、MOS、ITパスポートなどが役立つことがあります。介護職なら介護職員初任者研修が入口になりやすいです。IT系ならITパスポート、基本情報技術者、プログラミング学習などが候補になります。車の運転が必要な仕事なら普通自動車免許も重要です。

一方で、仕事と関係の薄い資格を取っても、採用で大きな評価につながらないことがあります。資格欄を埋めるためだけに時間とお金を使うより、求人票を見て「歓迎資格」「必須資格」に何が書かれているかを確認しましょう。

30代で未経験から就職を目指す場合、採用側は資格だけでなく、働く意欲、生活リズム、継続力、コミュニケーション、空白期間の説明も見ます。資格取得の勉強は、これらを示す材料にもなりますが、資格だけで不安をすべて消せるわけではありません。



未経験から始めやすい資格は事務・介護・ITに多い

就職活動に使いやすい資格として、まず事務系なら日商簿記3級やMOSがあります。簿記3級は、会社のお金の流れを理解する基礎になります。経理職だけでなく、一般事務でも評価されることがあります。MOSはWordやExcelの操作スキルを示しやすく、事務未経験者にはアピール材料になります。

介護分野なら、介護職員初任者研修が候補です。介護業界は人手不足の地域も多く、未経験者を受け入れる求人があります。資格を取れば、介護の基本知識を学んだことを示せます。ただし、体力や対人対応が必要な仕事なので、自分に合うか職場見学や相談をしてから選ぶとよいでしょう。

IT分野なら、ITパスポートが入口になります。ITの基礎知識を示す国家試験で、未経験者が学習の第一歩として使いやすい資格です。ただし、ITパスポートだけでエンジニア就職が決まるわけではありません。実際にパソコン操作、プログラミング、ポートフォリオ作成なども必要になる場合があります。

資格選びで迷ったら、ハローワークや地域若者サポートステーション、職業訓練の窓口に相談しましょう。厚生労働省の求職者支援制度 では、月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講することができます。。条件を満たすなら、費用負担を抑えながら学べる可能性があります。



資格取得と同時に就職活動も始める

資格を取ってから就職活動を始めようとすると、数ヶ月から1年以上動けないことがあります。30代で空白期間がある場合、資格取得だけに集中するより、勉強と就職活動を同時に進めるほうが現実的です。

たとえば、簿記3級を勉強しながら事務補助の求人に応募する、介護職員初任者研修を受けながら介護施設の見学をする、ITパスポートを勉強しながら未経験可のITサポート求人を探す、といった進め方です。資格勉強中でも、「現在学習中」と履歴書や面接で伝えられます。

また、短時間勤務やアルバイトから始める選択肢もあります。いきなり正社員を目指すのが不安なら、生活リズムを整え、働く実績を作ることが先です。数ヶ月でも働いた経験ができれば、次の応募で説明しやすくなります。

空白期間については、正直に、ただし前向きに説明しましょう。「体調や家庭の事情で離れていたが、現在は働く準備を進めている」「資格学習と就職相談を始めた」と伝えると、再スタートの意思が伝わりやすくなります。資格はその証拠の一つとして使えます。



まとめ

30代ニートから就職を目指す場合、資格は助けになりますが、資格だけで就職が決まるわけではありません。まずは目指す職種を決め、その仕事の求人で求められる資格を確認することが大切です。

おすすめしやすい資格は、事務系なら日商簿記3級やMOS、介護系なら介護職員初任者研修、IT系ならITパスポートなどです。普通自動車免許も、地域や職種によっては大きな強みになります。

ただし、資格取得を理由に就職活動を先延ばしにしないようにしましょう。勉強しながら求人を見る、ハローワークや職業訓練に相談する、短時間勤務から始めるなど、同時に動くことが大切です。小さくても働く実績を作れば、次の一歩が踏み出しやすくなります。



出典

サポステ 地域若者サポートステーション

厚生労働省 求職者支援制度のご案内

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

