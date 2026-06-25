オーブンレンジは「26Lクラス」で選ぶのが正解。欲しい機能とコスパを両立する厳選5機種

YouTubeチャンネル「まさとパパの家電チャンネル」が、「今が買い時！【オーブンレンジ】売れてる26Lクラスおすすめ5選」と題した動画を公開した。動画では、コストパフォーマンスに優れた26Lクラスのオーブンレンジに焦点を当て、その魅力と選び方を解説している。



まさとパパはまず、26Lクラスのオーブンレンジの市場動向について言及する。最上位モデルである30Lクラスは10万円以上するものが多く、「結局使わない機能が多かった」という声も少なくないという。一方、26Lクラスは過剰な機能がなく、必要な機能が備わったモデルを5万円以下で選べるため、「コスパを重視する方にぴったり」と語る。また、新モデル発売前の「6月頃からが買い時」と購入時期の目安も提示した。



選び方のポイントとしては、「庫内容量と本体サイズ」および「欲しい機能」の2点を挙げる。本体サイズでは、放熱のためのスペース確保や、扉を開けた時のスペースも考慮して「置けるかどうかを確認しましょう」とアドバイスしている。



動画後半では、独自の視点で選定したおすすめ5機種をピックアップ。象印の「EVERINO ES-GX26」は、付属のボウルで食材を浮かせて加熱する「うきレジ」などを挙げ、「独自機能で時短とおいしさを両立したい方におすすめ」と評価。Panasonicの「ビストロ NE-BS5D」は、独自のヒートグリル皿により「裏返し無しで焼き魚やハンバーグを両面こんがり焼く」仕様に触れ、家事を楽にしたい層に向けた魅力を強調した。



さらに、基本機能が揃いコスパに優れた東芝の「石窯ドーム ER-D70B」、絶対湿度センサーを搭載し省スペース設置が可能なSHARPの「PLAINLY RE-WF276」、外して丸洗いできるテーブルプレートが特徴の日立「ヘルシーシェフ MRO-S7D」と、それぞれの強みや適したユーザー層を順番に紹介している。



オーブンレンジは、容量やスペックの高さだけで選ぶと、持て余してしまうことも多い。自身のライフスタイルや「使いたい機能」を見極めるという視点は、これから買い替えを検討する読者にとって、大きな指針となるはずだ。