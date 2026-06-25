スマホを置くだけ1秒で簡単固定！車載スマホホルダー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、スマートフォンを上から置くだけで重力式アームが自然に閉じ、片手で簡単に固定できる車載スマホホルダーを発売した。
■置くだけで、しっかり固定
スマートフォンを上から置くだけで、自重に合わせて左右のアームが自然に閉じる重力式ホルダー。面倒なボタン操作や電源は不要。車に乗ったら片手でサッと置くだけで固定できるため、毎日の運転前の小さな手間を減らし、スムーズに出発できる。
■工具不要で、すぐに設置
エアコン吹き出し口に差し込むだけで、工具不要で簡単に取り付けできる。冷房使用時はスマートフォンの熱こもりを軽減し、夏場のナビ利用や長時間ドライブも快適。接触部分にはシリコンゴムを採用し、スマートフォンを傷つけにくい設計だ。
■見やすい角度で、充電しながら使える
ボールジョイント構造により、画面の向きを見やすい角度に調整できる。下部ホルダーは充電ケーブルを避けやすい形状で、スマートフォンを充電しながらナビや音楽アプリの操作ができる。機種変更後も使いやすい、幅広いサイズ対応もポイントだ。
■商品詳細
■片手で簡単に固定できる車載スマホホルダー「200-CAR129」
■ITライフハック
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■工具不要で、すぐに設置
エアコン吹き出し口に差し込むだけで、工具不要で簡単に取り付けできる。冷房使用時はスマートフォンの熱こもりを軽減し、夏場のナビ利用や長時間ドライブも快適。接触部分にはシリコンゴムを採用し、スマートフォンを傷つけにくい設計だ。
■見やすい角度で、充電しながら使える
ボールジョイント構造により、画面の向きを見やすい角度に調整できる。下部ホルダーは充電ケーブルを避けやすい形状で、スマートフォンを充電しながらナビや音楽アプリの操作ができる。機種変更後も使いやすい、幅広いサイズ対応もポイントだ。
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