第2子の誕生が世間を騒がせているドジャース・大谷翔平。これまで妻・真美子さんの妊娠の情報すら一切出てこなかった“徹底ガード”ぶりに、現地ファンからも驚きの声が上がっている。

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真美子さんの妊娠「噂すら…」

6月20日、大谷は真美子さんとの連名でインスタグラムにメッセージを投稿。英文で、

「私たちの人生において、再びこのような素晴らしい日を共に迎えられたことを、心からうれしく思います。無事に生まれてきてくれてありがとう。また、これまでの道のりを支えてくださった皆様に、心より感謝申し上げます」

と綴った。

添えられた写真にはデコピンが描かれたドジャーブルーのベビーウェアを着て、水色のおくるみに包まれた赤ちゃんの姿と赤ちゃんの足、そしてデコピンの姿が。第1子である娘の妊娠報告の時はピンクのベビーウェアを投稿していたが、今回はブルーだ。

「報告の翌21日にはオリオールズ戦で16号ホームラン、さらに23日のツインズ戦でも17号ホームランを放ち3戦で2本塁打を打つ活躍を見せた大谷選手。第2子の妊娠はトップシークレットだったようで、デーブ・ロバーツ監督ですら妊娠を“ごく最近知った。本当に最近だ”とコメントしています」（スポーツ紙記者）

さらに、ドジャースの夫人会にも真美子さんは最近、参加していなかった。

夫人会といえば、インスタグラムには妊娠中の選手の妻や子どもの写真が多く投稿されている。それでも一切姿を出さず沈黙を貫いたところに、大谷の“徹底ガード”ぶりが覗える。

これには現地ファンからも「大谷ほどの有名人なのに、プライベートの情報が流出しないなんて驚きだわ」「噂すら聞こえてこなかったぞ」といった声が。

大谷翔平「心配な部分のほうが多い」

また、ガードしているのは情報だけではない。大谷は家族を危険から守るためか、車をフルスモークのベントレーに乗り換え。新車の価格は約3600万円とも言われている。

「第2子誕生というおめでたいニュースですが、ここで話題になっているのが大谷選手が高校時代に作成した『人生設計シート』です。“18歳メジャー入団”“26歳ワールドシリーズ優勝・結婚”などと年齢ごとの目標が記されています。その中には、“28歳男の子誕生”“31歳女の子誕生”とありました。31歳で第2子誕生という点はドンピシャですね」（前出・スポーツ紙記者）

そして6月24日、ツインズ戦に「二刀流」で先発して今季8勝目を挙げた大谷は、試合後の取材で第2子が男児であることを明らかに。長男について「かわいい。ただ、すぐに遠征に来ないといけなかったので、心配な部分のほうが多い」「1人より2人の方が倍以上大変じゃないかとは思う。楽しみながら、みんなで過ごしたい」と笑顔で話した。

次々と“人生設計”を実現していく大谷に、ネット上では「子どもについては授かりもの。なのにそこも合わせてくる大谷が本当にすごいよ」「大谷翔平ほど順風満帆な男はいないかも」「目標に向かって絶えず努力を重ねてきた結果だと思うし、本当に尊敬する」「あとはサイヤング賞だな。それも近々受賞しそうだけど……」など、称賛と驚きの声が寄せられている。

なお、大谷の人生設計シートにはさらに「33歳で次男誕生」とあるが、取材陣にシートを意識しているかと問われた際には「まったくないですね。全部忘れたので……。ハハハ（笑）」と笑顔で答えている。2年後は、果たして……。