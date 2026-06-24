神戸市のマンションの一室で、冷凍庫から男性の遺体が見つかった事件。きのう、男性の元妻が逮捕されました。男性は2012年ごろに死亡したとみられますが、元妻はマンションから引っ越したあとも、家賃を払い続けていたということです。

今月20日、神戸市中央区のマンションの一室で、冷凍庫から男性の遺体が見つかりました。遺体は上半身と下半身に切断されていました。

記者

「現場周辺はマンションが立ち並ぶ住宅街です。マンションにはオートロックがなく、誰でも入れる構造になっています」

閑静な住宅街で起きた事件に住民らは…

隣のマンションの管理人

「驚きましたね。比較的、静かなところですからね。まさか、こんな近くで犯罪が起きるとはと思いました」

同じマンションの住人

「本当に気が重たいというか、びっくりして、ちょっとショックですね」

その後の捜査で、遺体は、この部屋に住んでいた西口豊さんと判明しました。死亡したのは2012年ごろとみられ、およそ14年もの間、発見されずにきました。

ところが…

同じマンションの住人

「みんなに言われてから、本当に臭いねって言ったのを覚えています」

住人から「異臭がする」と連絡を受けた管理会社が警察に通報したのです。

おととい、捜査員の手で冷凍庫が運び出されました。冷凍庫は電源のスイッチが入っている状態でしたが、電気代が支払われていなかったため、電気の供給が止まり、作動していなかったということです。

そして、きのう…

兵庫県警捜査一課 渡邉昭二 課長

「午後8時22分、被疑者を死体遺棄罪で通常逮捕しました」

死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、望月亜紀容疑者（50）。死亡していた西口さんの元妻でした。

「ひどいことをしたので、言い分はありません」

警察の取り調べに、望月容疑者はこう供述し、西口さんの殺害もほのめかしているということです。

警察によりますと、望月容疑者は遺体を遺棄したあと、転居したとみられていますが、先月末まで、およそ14年にわたって部屋の家賃を払っていたということです。事件の発覚を防ごうとしたとみられます。

また、望月容疑者は、西口さんが死亡してからおよそ1年後に離婚の手続きをとっていたということです。

警察は、動機などについて調べを進めています。