YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【糖質半分以下】春巻きの皮で罪悪感なし！パリパリクリスピーピザ！余りもの消費でおやつやおつまみにも」と題した動画を公開しました。余った春巻きの皮を使って、糖質を抑えつつパリパリ食感が楽しめるクリスピーピザを作る方法を紹介しています。



動画では、春巻きの皮を使った2パターンのピザ作りを紹介。春巻きの皮を生地にすることで「なんと普通のピザ生地の半分の糖質」になるのが魅力です。1つ目のレシピでは、4等分に切った皮を3枚重ねて使用。間にオリーブオイルをスプレーし、粉チーズを接着剤代わりにすることで、ミルフィーユのような層を作ります。そこにケチャップ、にんにく、スライスチーズ、ピーマン、ウインナーをのせ、トースターで焼き上げます。動画には、チーズがとろけ、生地が「カリカリとろーんでおいしい」と絶賛される様子が収められています。



2つ目はさらに簡単な「超ズボラバージョン」。春巻きの皮2枚をくっついたまま4等分に切り、ミニトマトとバジルをのせてマルゲリータ風に仕上げています。



動画の後半では、管理栄養士ならではの視点で「餃子の皮と春巻きの皮の違い」を解説。餃子の皮は生の状態で水分が多くトースターではべちゃっとしやすいため、クリスピーなピザには加熱済みで薄い春巻きの皮が適していると語っています。



おやつやおつまみ、余り物の消費にもぴったりなこのレシピ。冷蔵庫にあるお好みの具材で、手軽にパリパリピザを楽しんでみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・春巻きの皮 5枚

・オリーブオイル（スプレー） 適量

・粉チーズ 適量

・ケチャップ 約小さじ1×8

・にんにくチューブ 少々

・とろけるスライスチーズ 8枚

・ウインナー 2本

・ピーマン 小1個

・ミニトマト 適量

・乾燥バジル 適量

・黒コショウ 適量



［作り方］

1. 春巻きの皮3枚をそれぞれ4等分に切る。

2. アルミホイルの上に皮を置き、オリーブオイルを全体に薄くスプレーし、粉チーズをパラパラと広げる。これを繰り返して3枚重ねの生地を作る。

3. 生地の上にケチャップとにんにくチューブを塗り広げ、とろけるスライスチーズをのせる。

4. 斜め切りにしたウインナーと輪切りにしたピーマンをトッピングする。

5. 200℃のトースターで5～8分、チーズが溶けて縁がきつね色になるまで焼く。

6. 仕上げに黒コショウを振って完成。

7. （超ズボラバージョン）春巻きの皮2枚をくっついたまま4等分に切り、同様にソースとチーズをのせ、ミニトマト、バジル、粉チーズをトッピングして焼き上げる。



リンクをコピーする