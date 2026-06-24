6月24日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、沖縄で行われた全戦没者追悼式で、出席した高市総理に対して一部から激しいヤジが飛んだというニュースについて意見を交わした。

寺島尚正アナ「沖縄は昨日、太平洋戦争末期の沖縄戦の犠牲者を悼む

『慰霊の日』を迎えました。

凄惨な地上戦となった沖縄戦では、日米双方で合わせて20万人以上が

亡くなったとされています。

激戦地だった糸満市の平和祈念公園では、沖縄県・玉城デニー知事や高市総理も

参列し、全戦没者追悼式が開かれました。

高市総理は『私たちが享受している平和と繁栄は、

この地で命を落とされた方々の尊い犠牲と、沖縄の歩んだ、筆舌に尽くしがたい苦難の

歴史の上に築かれたものです』と述べました。

で、森永さん、これ県民の9割以上が戦後生まれとなりまして、実相と教訓の継承、

あと平和学習のあり方などが問われているとも言われてるんですよね？」

森永康平「そうですね。ただやはりニュースなんかを見ると、

結構ヤジみたいなのがあったというところもありまして。

もちろん僕はその人それぞれがね、自分の考えとか主張を持つっていうのは、

それは別に自由だと思いますし。あることに対して反対的な意見を持つ、

これも別に民主主義の中では当然のことだと思いますけど……。

ただやっぱり、追悼の場とかね、国の式典で例えば高市さんが喋ってる時とかに

ヤジを投げて、かき消すみたいな話になってしまうと。

この式典はそもそも戦争の犠牲者を悼む会なわけであって、おごそかな場で、

あんまりそういうヤジとかをやると、なんかそもそも『犠牲者を悼みましょう』

というところを壊してしまいかねないですし。

逆にその反対の意見を言う場所っていうのは、その瞬間しかないのかというと、

別にそんなことはないわけですよ。

だからこのあたりがちょっと見ていてね、『他にやり方ないの？』っていうのは

すごく思いますよね。

特にそのネットの世界なんかでよく言われますけれども、いわゆるサイレント・

マジョリティと。つまりそのいちいち声を上げないけれども、

静かにしている人たちが多くいて」

寺島「はい」

森永「そういう人たちにどう考えてもらうかっていうのが非常にこう、

民主主義の中ではすごく大事なわけじゃないですか。

例えばその高市さんが喋ってる時とかにヤジとかでバーッと

それをかき消したりする行為を見た時に、多くのそのサイレント・マジョリティの人たちが『素晴らしい行為をしている。この人たちのようになりたい』と

思うんですか？っていうところだと思うんですよ。

『何やってんの？この人たち』ってなっちゃうと思うんですよね。

『それってなんか本末転倒じゃん』っていう風に思いますから。やっぱりなんか、

マナーというかね、そのあたりはしっかりと考えるべきなんじゃないかなと

思いましたけどね、ニュースを見ていて」

寺島「そうですね。たとえその高市総理と意見が違ったとしても、

まず相手の話を聞くっていうのは大事な部分だと思うんですよね」

森永「そもそもこの式自体は、やっぱり犠牲者の方を悼みましょうっていうのが

目的であって、別に高市さんですら主役でもなんでもないわけですよ。

だからその大元の目的を考えた時に、そこでギャーギャー騒ぐっていうのが、

その犠牲者の方たちに対していいことなのかっていうのをまず考えないといけないし。やっぱりそういう行動を見た時に、さっきも言いましたけど、

多くの静かな多数派たちが『素晴らしいことをしている。僕もあの仲間になりたい』となるかっていう話だという風に思うんですよね」

寺島「そうですねえ」

森永「その後の記者会見というか、ぶら下がりの会見とかでも、

よくわかんない話が多すぎて。高市さんに対して『戦争やめなさい』とか……

『やってないんですけど』みたいな（笑）。

そうなるじゃないですか。だから何というか、アピールの仕方っていうのが、

ちょっとお粗末だなとは思いますよね」

寺島「TPOって言うんでしょうかね。それはもう少し考えてもらいたいですよね。

なんか悲しいですよね」

森永「そうですね。何が本当の目的なのか。犠牲者の方に思いを馳せるっていう話ですから。

そこに変な争い事とか、自分の主張を過激に表現したりっていうのは、

完全にもう主役が自分になっちゃってるじゃないですか。

いや、『そこはわきまえなさい』という風に思いますけどね」