家具ブランド大手「CAGUUU」は24日、公式SNSを更新し、FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグ最終戦の日本代表対スウェーデン戦が行われる26日について、特別な勤務体制を導入すると発表した。サッカー元日本代表の本田圭佑の呼びかけに応じた対応だとしている。

本田は23日、自身のXで「日本中の経営者の皆さん、すみません。出勤時間の調整を宜しくお願い致します」と投稿していた。試合が平日の朝の通勤時間帯に中継されることから、観戦を希望するファンに配慮した勤務調整を企業側へ呼びかけていた。

これを受け、CAGUUUは社内向けに「朝の試合のための勤務形態調整」を通知。6月26日は午前中を在宅勤務、午後をオフィス出勤とする勤務形態へ変更するとした。

同社は通知の中で、「スポーツが生む熱狂や感動は、人と人をつなぎ、仕事にも良いエネルギーを与えてくれるものだと考えています」と説明。「当日は朝の時間を楽しんだうえで、午後からはオフィスで、いつも通り全力で仕事に取り組んでいただければと思います」と社員へ呼びかけた。

さらに、本田の投稿に対し「本田さん、CAGUUUは本当に動きました！！」と返信。「代表判断で、6月26日は午前在宅・午後出勤に緊急決定しました。社員一同日本代表戦を応援します」とエールを送った。

日本代表はグループFでここまで1勝1分け。初戦でオランダと2―2で引き分け、第2戦ではチュニジアに4―0で快勝した。一方のスウェーデンは1勝1敗で、日本との最終戦は決勝トーナメント進出を懸けた重要な一戦となる。