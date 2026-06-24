サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は23日（日本時間24日）、1次リーグL組第2節でイングランドがガーナと0-0で引き分けた。この試合でイングランドは屈辱の“史上ワースト”を記録したという。

初戦2発のエースFWハリー・ケインを中心に攻め、実に18本のシュートを放つも無得点。決定力を欠き、フラストレーションの溜まる展開で結局スコアレスドローに。勝ち点1を積み上げたものの、1勝1分けの勝ち点4で決勝トーナメント進出は持ち越しとなった。この試合の結果、ある不名誉な“1位”を記録したという。

英スポーツデータ分析会社「オプタ・ジョー」公式Xは「78.8％――。イングランドのガーナ戦でのボール支配率は78.8％は、1966年以来のFIFAワールドカップの無得点に終わった試合での最高記録だ。精彩を欠いた」と投稿。無得点のチームとしては歴代最高のボール支配率であり、裏を返せば、屈辱的なデータだ。

海外ファンからも「試合を支配しながら笑いものになり得るなんてね」「悲しいことにボールを保持しても勝ち点3は得られない」「イングランドが優勝？ 絶対にありえないね」「ガーナのゲームプランにやられたな」「カニみたいに横や後ろにボール回ししているだけならバス成功率100％だって記録できるさ」「全く驚きはないね」との声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）