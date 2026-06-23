この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が「【レビュー】KZ-ZA12｜高域特化型の寒色系イヤホン」を公開した。動画では、中国発のイヤホンメーカー・KZ（Knowledge Zenith）の有線イヤホン「ZA12」を詳細にレビューし、「高域の量感を求めているユーザーにはかなりオススメできるイヤホン」という結論を提示している。

冒頭、複数のドライバを組み合わせた「多ドラ」構成を得意とするKZの特色に触れつつ、本製品のスペックを解説。周波数特性の上限が40,000Hzに達しており、高域の出力が得意な設計であることを指摘する。一方でインピーダンスが45Ωと高めなため、スマートフォンへの直挿しではなく、DACアンプやBluetoothレシーバーの接続を推奨した。

続いて、実際の使用感を「良かった点」と「気になった点」に分けて解説していく。良かった点として、まず「装飾品のようなフェイスプレート」と称賛するほどの高いビルドクオリティを挙げる。さらに、最も重視されたのは「高域の量感」だ。「楽器の主旋律や女性ボーカルが目立ちます」と語り、音場が広く音抜けも良いため、長時間の使用でも疲れにくい点を高く評価した。また、本体に搭載された4つのスイッチによる物理チューニングや、専用アダプター「AZ09」を用いた無線化が可能である点も魅力として伝えている。

一方で、気になった点も率直に指摘する。ドライバ構成から低域の量感を期待しがちだが、実際は「かなり控えめ」であり、タイトな低域が好みの人向けだと注意を促した。さらに「Apex Legends」や「VALORANT」を用いたFPSゲームの実演検証では、足音が聞き取りづらい上に高音の銃声が耳に刺さるため、「ゲーミング性能は総じて微妙」とシビアな評価を下している。

総括として、本製品は「重心がかなり腰高な高域特化型」であるとまとめた。ゲーミング用途や低音重視のユーザーには不向きであるものの、価格に対する品質の高さは確かなものであり、クリアな高域と美しいデザインを求めるオーディオファンにとって、的確な選択肢となるだろう。

YouTubeの動画内容

00:18

本製品のポイントと注目の結論
01:21

スペック仕様の解説：高域出力と推奨環境
02:00

良かった点：ビルドクオリティと高域の量感
04:16

実演検証：FPSゲームにおけるゲーミング性能は微妙
04:48

総評：価格に対する品質が高く、高域を求めるユーザーにおすすめ

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