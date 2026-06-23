パーキンス氏が絶賛「本当にロケットだ」

【MLB】ドジャース 2ー1 ツインズ（日本時間23日・ミネソタ）

ドジャース・大谷翔平投手が22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、初回の第1打席で17号先頭打者弾を放った。試合開始直後のわずか2球目を完璧に捉えた衝撃の一撃に対し、敵地・ツインズの地元放送局は「すごい打球音です」などと絶句。言葉を失い、13秒間も沈黙した。

衝撃のアーチは初回の第1打席だった。相手先発の右腕マシューズがカウント1-0から投じた2球目、真ん中寄りに入ったチェンジアップを完璧に捉えた。打った瞬間に確信する一発は、打球速度112.8マイル（約181.5キロ）、飛距離414フィート（約126.2メートル）、角度25度を記録。敵地を大きくどよめかせた。

この一発を中継したツインズ放送局「Twins TV」では、実況のコーリー・プローバス氏が「次の1球、ライトへのロケットのような打球……そして、あっという間にスタンドインです。試合2球目で、オオタニがオオタニらしくやりました。17号ホームランです」と伝えると、約13秒間も無言となった。

解説のグレン・パーキンス氏は「本当にロケット（のような打球）だ」と驚嘆。「なんて楽々と飛ばすパワーだ。ヘッドセットを付けている最中だったので、打球音は聞こえなかったけど」と語り、「テレビ越しでは伝わりきらないと思いますが、すごい打球音です」と絶賛した。プローバス氏も「（大谷の本塁打は）ライトスタンドへ飛び込み、そして今度は、その記念球を巡る争奪戦です」と伝えた。（Full-Count編集部）