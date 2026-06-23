ポケモンは、7月17日から8月23日まで、「Pokémon Sleep 3rd Anniversary 横浜でみっけ！ポケモンねがおリサーチ presented by MITSUBISHI ESTATE GROUP」を三菱地所株式会社との共催で開催することを発表した。

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本イベントは、睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）』の配信3周年を記念したもの。横浜みなとみらいを舞台に、『Pokémon Sleep』タイアップとして過去最大規模で実施される。

会場では、アプリ内でさまざまなポケモンの寝顔を見つけて楽しむ遊びと同様に、多くのポケモンの寝顔を探すスタンプラリーが楽しめる。横浜ランドマークタワー（ランドマークプラザ）では、巨大なカビゴンが眠る「おやすみカビゴン広場」やグッズショップが登場。MARK IS みなとみらいでは、ドリンクスタンドなどが設置される。

企画ラインナップとして、「おやすみカビゴン広場」「ポケモンねがおスタンプラリー」「Pokémon Sleep ドリンクスタンド」「Pokémon Sleep ショップ」「おひるねかいふく装置 supported by TOTONE」「メガポケモンガチャ」が予定されている。企画の詳細は後日発表される。スタンプラリーやイベント会場への入場は無料。

あわせて、3周年を記念して、トヨタ自動車株式会社が開発した戦略的仮眠ツール「TOTONE」と『Pokémon Sleep』の初タイアップが決定。『Pokémon Sleep』ならではの演出とともに、モンスターボールデザインの「TOTONE」を体験できる。参加方法の詳細は続報で発表される。

「TOTONE」は、自動車で培った快適空間の設計技術等を応用して開発された戦略的仮眠ツール。半個室シートにエアクッションによる身体への働きかけや適切な温度制御、光や音を組み合わせ、呼吸のリズムを整えながら入眠を促し、覚醒時には背中と腰をやさしく押し上げる仕組みとなっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）