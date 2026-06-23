２戦を終え、勝点４でグループ２位の森保ジャパン。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　本田圭佑は確信に近いものを感じている。信じている。

　６月23日に自身のＸを更新。「恐らく日本の予選突破の可能性は99％以上やと思う」と発信した。

　ただ、次の投稿で「違います。これが正解です」と綴り、ユーザーから送られたデータを引用。“ほぼ100％”だという。

　北中米Ｗ杯を戦う森保ジャパンは、グループステージで初戦のオランダ戦は２−２のドロー、続くチュニジア戦は４−０で快勝した。勝点４でオランダと並び、総得点の差で２位につける。
 
　最終節の相手は、勝点３で３位のスウェーデン。試合は日本時間で26日の８時にキックオフ予定だ。

　注目の一戦で、本田はNHKで解説を務める。「日本中の経営者の皆さん、すみません。出勤時間の調整を宜しくお願い致します」とも呼びかけている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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