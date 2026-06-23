「恐らく日本の予選突破の可能性は99％以上」本田圭佑が確信。別の投稿で「違います」と訂正も。最終節でスウェーデンと対戦【Ｗ杯】
本田圭佑は確信に近いものを感じている。信じている。
６月23日に自身のＸを更新。「恐らく日本の予選突破の可能性は99％以上やと思う」と発信した。
ただ、次の投稿で「違います。これが正解です」と綴り、ユーザーから送られたデータを引用。“ほぼ100％”だという。
北中米Ｗ杯を戦う森保ジャパンは、グループステージで初戦のオランダ戦は２−２のドロー、続くチュニジア戦は４−０で快勝した。勝点４でオランダと並び、総得点の差で２位につける。
最終節の相手は、勝点３で３位のスウェーデン。試合は日本時間で26日の８時にキックオフ予定だ。
注目の一戦で、本田はNHKで解説を務める。「日本中の経営者の皆さん、すみません。出勤時間の調整を宜しくお願い致します」とも呼びかけている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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６月23日に自身のＸを更新。「恐らく日本の予選突破の可能性は99％以上やと思う」と発信した。
ただ、次の投稿で「違います。これが正解です」と綴り、ユーザーから送られたデータを引用。“ほぼ100％”だという。
北中米Ｗ杯を戦う森保ジャパンは、グループステージで初戦のオランダ戦は２−２のドロー、続くチュニジア戦は４−０で快勝した。勝点４でオランダと並び、総得点の差で２位につける。
最終節の相手は、勝点３で３位のスウェーデン。試合は日本時間で26日の８時にキックオフ予定だ。
注目の一戦で、本田はNHKで解説を務める。「日本中の経営者の皆さん、すみません。出勤時間の調整を宜しくお願い致します」とも呼びかけている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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