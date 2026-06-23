初出場で奮闘するカーボベルデ代表の守護神ヴォジーニャ選手が日本時間23日、自身のインスタグラムを更新。前日22日に行われた第2節ウルグアイ戦を終え、試合を振り返る投稿を行いました。そのなかで第1節のスペイン戦では観戦できなかったヴォジーニャ選手の母親が、この日は無事に観戦できたことも報告。周囲のサポートに対し感謝の言葉を記しました。

ヴォジーニャ選手は、これまで長年カーボベルデ代表のゴールマウスを守ってきた守護神。今大会は同代表にとって初出場で、自身では40歳となって迎えた大会でした。そして第1節のスペイン戦では猛攻を防ぎクリーンシート。その活躍が世界中で注目され、試合後にはインスタグラムのフォロワー数が5万人から500万人を突破しました。また第2節のウルグアイ戦を終え、今回の投稿をおこなった時点ではさらに増加し1500万人を超えています。

そのヴォジーニャ選手は、ウルグアイ戦でもGKとしてスタメンを飾り、2-2の引き分けに貢献。今回の投稿では「素晴らしいチーム精神で課題を乗り越えることができた。このチームへの大きな誇りと、無条件のサポートに感謝している」などとつづり心境を明かしました。

さらに投稿に添えた写真の中には、チームの写真や自身の写真、またスタンドから国旗を振り応援する母親の写真も掲載しています。