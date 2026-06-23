この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【高校には行きたい】でも全く勉強しない子…親はどうすればいい？」と題した動画を公開した。動画では、不登校を経験し、「高校には行きたい」と言いつつも全く勉強しない中学3年生の子供を持つ親からの相談に対し、具体的な対応策を解説している。



道山氏によると、子供が勉強しない一番の原因は「やる気が出ていないこと」だという。口では高校に行きたいと言っていても本心ではなく、進学に興味がない状態である場合が多い。この無気力な状態で親が「時間だよ」「1問でいいからやってみよう」と声をかけても効果はなく、かえって子供を嫌がらせて暴言を引き出す原因になると指摘した。



この状況を打開するため、道山氏はまず「アクティブ進路」を決めることを推奨している。これは、子供が心の底から行きたいと思える進路を見つける作業だ。具体的には、本人が希望する条件を書き出し、当てはまる学校を3つ以上実際に見学に行く。これにより、その学校に入るための勉強をしようという自発的な動機付けを図る。続いて、テストの目標点数とそれに応じたごほうびを本人と一緒に決める「ごほうび作戦」の導入も効果的だと語った。



ただし、これらの作戦を成功させるためには、親の愛情を感じる「愛情バロメータ」を高く保つことが大前提となる。不登校の期間があった子供は、このバロメータが下がっている可能性が高く、気力自体が失われている状態だ。日頃から子供の要求をしっかりと聞き入れ、愛情を伝えることで気力を回復させることが最優先だという。



愛情バロメータが上がり気力が出てきたら、まずは好きな教科を「5分」という短時間からスタートさせることが勉強に向かわせるコツだという。根本的なやる気を引き出し、親子のコミュニケーションを通じて愛情を伝えるこのアプローチは、勉強への意欲を失った子供が再び前を向くための確実な一歩となるだろう。