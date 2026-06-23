NHKが日本対スウェーデンの出演者を発表！ 初戦に続き本田圭佑・柿谷曜一朗・林陵平が現地からトリプル解説
FIFAワールドカップ2026 日本代表対スウェーデン代表を中継するNHKが放送時間、実況・解説を発表した。
6月26日（金）日本時間8時キックオフのスウェーデン戦は、NHK総合テレビとBSプレミアム4Kで生中継、NHK ONEで同時／見逃し配信。キックオフ30分前の7時30分〜から放送を開始する。発表された出演者は以下の通り。
【現地解説】本田圭佑・柿谷曜一朗・林陵平
【現地実況】曽根優
【現地アナウンサー】小宮山晃義
【スタジオ解説】福西崇史・田中マルクス闘莉王
【スタジオアナウンサー】深澤健太・浅田春奈
6月26日（金）日本時間8時キックオフのスウェーデン戦は、NHK総合テレビとBSプレミアム4Kで生中継、NHK ONEで同時／見逃し配信。キックオフ30分前の7時30分〜から放送を開始する。発表された出演者は以下の通り。
【現地解説】本田圭佑・柿谷曜一朗・林陵平
【現地実況】曽根優
【現地アナウンサー】小宮山晃義
【スタジオ解説】福西崇史・田中マルクス闘莉王
【スタジオアナウンサー】深澤健太・浅田春奈