グラビアアイドルで起業家のくりえみが22日、自身のインスタグラムを更新。米国の世界的大企業を訪問したことを報告した。



【写真】西海岸の日差しに映えるキャミワンピ姿 カラフル自転車で大企業訪問

ブラウンのインナーがのぞくキャミワンピをまとって、メガネ着用の夏らしいコーデを披露。看板の前でポーズをとる写真のバックには「Meta」の文字がある。くりえみは「いつもInstagramでお世話になりまくっているMETA本社に来ました。 新しいglassが革新的で感動しました。San Franciscoはイノベーティブな場所で、本当に好きな場所です。」と英語と日本語で伝えた。



19日の投稿では「Google」本社前で、赤の前かごに、黄色のフレーム、水色の泥よけ＆タイヤと同社のカラーを思わせるカラフルな自転車にまたがって、ノースリーブ姿で日差しを浴びるショットを公開。米国に足を運んだ思いもつづっている。「自分はグローバルでも通用するipでありたいし会社としてもグローバル展開は挑戦したいとずっと思っていたので、まずは行動あるのみということで一歩踏み出してみています。人脈は宝なり。なので、一人一人との出会いを大切にしたいと思います。Googleの本社にも行ってきました。すごくいい経験です。」と記していた。



翌20日には背中がオープンになったワンピに、肩からバックをかけたスタイルで、「スタンフォード在学生に量子コンピューターについて学ばせてもらいました。朝から晩までインベスターの方にもお会いできてバックボーンを聞けて、本当にいい時間を過ごせています。」と充実した日々になっていることをうかがわせた。また、22日には超タイトな服を身につけた写真とともに、「私が着ている洋服はStanford大学の洋服です 沢山種類があって買いました。」とフィット感がハンパない着衣スタイルも公開している。



くりえみはバーチャルヒューマン事業を展開する「ぴにょきお株式会社」の代表取締役CEOや「AiHUB株式会社」の最高マーケティング責任者(CMO)としての顔も持つ。ファンの反応も日本語だけでなく、英語に中国語とワールドワイド。「メガネ姿も素敵」「ゴージャス」「笑顔が最高に可愛い」「どえらいCutie咲かせるね」など圧倒的なスタイルに称賛の声が上がったほか、「世界へ羽ばたく姿を見るのが楽しみ」といったコメントも寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）