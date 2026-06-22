東京を拠点に活動するDJ／プロデューサーDJ YENが、BMSG所属のAile The Shotaと京都出身のR&BシンガーFLEURを迎えた新曲「JUJU feat. Aile The Shota, FLEUR」を6月24日（水）にリリースする。

心地よいアマピアノ＆アフロビーツのグルーヴに乗せて、惹かれ合いながらも離れられない大人の恋模様を描いたサマーナイトR&B。

Aile The ShotaとFLEURの繊細で色気のあるボーカルが交差し、夏の夜の空気感を鮮やかに映し出す。夜のドライブや都会のナイトタイムに寄り添う、甘く切ない一曲に仕上がっている。

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【DJ YEN コメント】

今回の「JUJU」は、半年以上前から温めていた構想を形にした楽曲です。ゲストボーカルにはAile The ShotaさんとFLEURさんを迎え、それぞれが持つ繊細さや色気を存分に発揮していただきました。

また、アウトロでは友情出演として、僕が以前から大好きなとあるシンガーにも参加していただいています。ぜひ楽曲のクレジットにも注目してみてください。

アフロビーツやアマピアノの要素を取り入れたトラックの上で、大人の恋の揺らぎや切なさを表現した一曲になっています。二人のボーカルと僕のビートが交わることで、どこか都会的で洗練された夏の空気感を感じてもらえたら嬉しいです。

海へ向かうドライブや、夜の時間をゆったり過ごすひととき、おしゃれな空間を演出するBGMとしても楽しんでいただければと思います。ぜひ多くの方に聴いていただけたら嬉しいです。

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