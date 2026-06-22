6月7日に『文春オンライン』で、元E-girlsで美容系インフルエンサーの稲垣莉生との熱愛が報じられた、アイドルグループなにわ男子のメンバー・長尾謙杜。人気アイドルに持ち上がった恋のスクープだけに、ネット上を中心に大きな話題となった。

【写真】「やつれた？」と心配の声があがる長尾謙杜の近影

なにわ男子・長尾謙杜の違和感

「文春の報道から4日後の11日に、今度は『FRIDAY』によって都内の中華居酒屋でデートするツーショットが掲載され、さらなる衝撃が広がりました。2023年に報じられた三上悠亜さんとの熱愛から3年という月日はたっているものの、これだけ短期間に2度もデート現場をおさえられるという脇の甘さに、ファンも唖然としたでしょう。

世間を騒がせた長尾さんでしたが、報道後も歌番組やバラエティー番組には通常通り出演しています」（スポーツ紙記者）

そんな中、ファンが彼の違和感に気づいたのは、FIFAワールドカップを配信する動画ストリーミングサービス『DAZN』の公式Xに投稿された、1本の動画だった。

「長尾さんはこれまでにも大のサッカー好きを公言していて、今回のワールドカップでも『DAZN』のゲスト解説者として出演しています。21日に行われた日本対チュニジア戦の配信にも解説者として出演。その告知として、公式Xにはサムライジャパンの青いユニフォームを着た長尾さんからのメッセージ動画が投稿されました。しかしその動画に映る長尾さんは、顔の小ささが一際目立ち、これまでと比べるとかなり痩せたように見えたのです」（ネットニュース編集者）

頬周りもげっそりとコケたように見える長尾。そんな彼の“激やせ”姿にファンも反応し、驚く声が次々と寄せられた。

《長尾くん、痩せすぎ》

《なんか顔も変わったよね、やつれた？》

《痩せた？痩せたよね》

前出のネットニュース編集者によると、変化への指摘は熱愛報道後から増加傾向にあるという。

日に日に痩せていく様子にファンからも心配

「熱愛発覚後の12日に放送されたテレビ朝日系の『ミュージックステーション』に出演した際は、なにわ男子のニューアルバムリリース直前というタイミングだったこともあり、気合いの入ったパフォーマンスを披露しました。

しかし、その際にもファンからは少し痩せたのではないかという声が上がっていたのです。翌13日から『DAZN』の配信もスタートしましたが、日に日に痩せていく彼の様子に心配の声が尽きないようですね」

そんな長尾の変化には、熱愛報道の心労も無関係ではないだろうと前出のスポーツ紙記者は続ける。

「長尾さんの熱愛スキャンダルが出るのは2回目ですが、今回はグループの5周年というアニバーサリー中の出来事だったので、タイミングがとにかく悪かった。週刊誌に掲載された長尾さんの服装もかなりラフな感じで、危機感を感じていないと厳しい声が絶えません。

アイドルとしての自覚を問う声も多い中、自身のブログでは反省を綴っていたようですが、失望したファンは少なくないでしょう。今になって、事の重大さを理解しているのかもしれません」

失った信頼は、大きかった!?