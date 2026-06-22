「令和のあざと女王」として注目を集めるタレントの森香澄さんの美容本「戦略的かわいいの作り方 森香澄のかしこい美容メソッド」（税込み1980円、小学館）が9月1日にリリースされます。



【写真】胸元のホクロがセクシー 森香澄さんが夏の爽やかランジェリーで美ボディ披露

テレビやSNSで話題を呼ぶ「あざとかわいさ」の裏側には、徹底した美への試行錯誤と磨き上げられたロジックがありました。同書は美容誌「美的」とタッグを組んで編集。30代に突入し、より美しさに磨きをかけていく彼女の「計算され尽くされたかわいさ」を誰でも実践できるよう、77のメソッドで紹介します。



「大学生〜局アナ時代に研究を重ねて生み出したメイクテクニック」「マイナス7kgのダイエットに成功した“スフレっぽボディ”の作り方」「忙しくてもブレない透明感肌を保つための美容習慣」「徹底した自己分析で磨き上げてきた強メンタル論」の4章で構成。 「美的.com」連載「森香澄の戦略的人類モテBEAUTY」の内容も盛り込みながら、森さんの美の哲学を自身の言葉でひも解きます。



本書初出しとなる、こだわりたっぷりのカラコン選びや、美容医療との付き合い方、最新のダイエット方法などの実践的な情報に加え、ここだけの恋愛＆結婚観といった内面も深掘りしています。さらに、美肌や美ボディの魅力を存分に堪能できる撮り下ろし写真を50点以上掲載。ナチュラルな表情から凛とした美しさまで、多彩な魅力を収めたビジュアルは必見です。本書を読めば、森 香澄がなぜこんなにもかわいく、そして愛されるのかが一目瞭然です。



森さんは「美容も好き。トレンドも好き。でも大切なのは“流行るもの”より“似合うもの”。忙しい毎日の中でも無理なく続けられて、自分らしく心地よくいられる美容を探し続けてきました。その中で見つけた私が本当にやってよかった77の美容法を、素敵な写真とともに1冊にしました。今までお伝えできていなかったことも、惜しみなく綴っています。戦略的かわいいの作り方を、楽しんでいただけたら嬉しいです」とコメントしています。



森さんは1995年6月16日生まれ、東京都出身。2019年テレビ東京にアナウンサーとして入社。現在は俳優、タレントとして活動中。2024年2月にファースト写真集『すのかすみ。』(幻冬舎)を発売しました。



2024年6月には地上波初冠番組『森香澄の全部嘘テレビ』、近年はドラマ『伝説の頭 翔』、『3年C組は不倫してます。』、『奪い愛、真夏』などの話題作に出演。『栞ちゃん 心の声を聞かせてよ』、『年下童貞くんに翻弄されてます』では主演を務め、幅広く活躍しています。