東京・北区“お願い”を掲載「一部の報道関係者が…」「強く要請を行いました」
東京都北区は22日、公式サイトを更新。「区からの改めてのお願い」と題したページを掲載し、“お願い”を行った。
【画像】実際のアカウントをもとに…嵐、大野智のなりすましに注意喚起
サイトでは「区からの改めてのお願い【6月22日11時45分現在】」と題したページを掲載。「区では、児童および教職員のプライバシーや心情、ならびに今後の教育活動への影響に十分配慮しつつ、迅速かつ適切な対応を行うことが極めて重要であるとの認識のもと、対応を進めております」とした上で「本日、保護者の方より、一部の報道関係者が児童の自宅を特定のうえ取材の申し入れを行っており、対応に苦慮している旨の連絡が寄せられました。これを受け、報道機関に対し、児童・教職員および関係者への直接の取材や接触についてご遠慮いただくよう、改めて強く要請を行いました」と伝えた。
続けて「SNS等での発信においても、確かな情報に基づかない憶測や不確かな内容の拡散については、その影響の大きさをご理解いただき、ご配慮をお願い申し上げます。区および教育委員会では、児童および教職員等の心身のケアを最優先に対応するとともに、関係機関と連携のうえ、正確な情報の把握および発信に努めてまいります。引き続き本趣旨をご理解いただき、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。なお、今後、新たな情報が判明次第、速やかにお知らせいたします」と結んだ。
同区では、19日に区内の小学校で火災が発生した。
【画像】実際のアカウントをもとに…嵐、大野智のなりすましに注意喚起
サイトでは「区からの改めてのお願い【6月22日11時45分現在】」と題したページを掲載。「区では、児童および教職員のプライバシーや心情、ならびに今後の教育活動への影響に十分配慮しつつ、迅速かつ適切な対応を行うことが極めて重要であるとの認識のもと、対応を進めております」とした上で「本日、保護者の方より、一部の報道関係者が児童の自宅を特定のうえ取材の申し入れを行っており、対応に苦慮している旨の連絡が寄せられました。これを受け、報道機関に対し、児童・教職員および関係者への直接の取材や接触についてご遠慮いただくよう、改めて強く要請を行いました」と伝えた。
同区では、19日に区内の小学校で火災が発生した。