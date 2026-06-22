新NISAに債券は必要か 老後資産を削る「順番リスク」とは
新NISAの投資先は、いまや米国株や全世界株が中心だ。値上がりを狙う株式型に資金が集まり、債券を持つ人は少ない。
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だが「増やす局面」と「取り崩す局面」では、同じ値動きでも意味が変わる。2027年につみたて投資枠へ債券を組み入れた投信が加わるのを前に、退職世代に債券が要るのかを考えたい。
■「株式100%」の死角 収益率配列リスクとは株式インデックスを長く積み立てる手法が定着した。増やす局面では、下落も安く買える機会になり、株式100%は合理的とされてきた。
だがこの前提は「積み立てて増やす人」のものだ。退職金をそのまま株式型に移し、増やす発想のままでいると、取り崩す段階で落とし穴にはまる。
積み立て期は暴落でも口数を多く買えるため、後の回復が味方する。だが取り崩し期は逆だ。資産を売りながら暮らすため、早い段階の暴落が痛い。値下がりした資産を取り崩すと口数が大きく減り、相場が戻っても元に戻りにくい。
これが「収益率配列リスク」だ。暴落が「先」か「後」かで結果が変わる。
■同じ平均リターンでも資産寿命が変わる退職時に2,000万円を持ち、毎年100万円を取り崩す二人を考える。
Aさんは退職の翌年に相場が2割下がり、Bさんは数年増えた後に同じ下落を10年後に迎えた。相場の中身は同じで、違うのは順番だけだ。それでも結果は大きく変わる。
Aさんの2,000万円は、2割下げて1,600万円に減る。そこへ毎年100万円の取り崩しが重なる。減った元手から引き出すため、相場が戻る前に資産が削れていく。元の2,000万円に戻すには25%の上昇が必要だが、その前に目減りが進む。
一方Bさんは、先に資産が2,400万円ほどに増えてから2割下げる。それでも1,900万円台が残り、取り崩しの土台は厚いままだ。同じ100万円を引いても、資産はAさんより何年も長くもつ。
取り崩し期には、平均リターンより「いつ下げるか」が効く。「平均が同じなら結果も同じ」とはいかない。
■2027年の債券解禁 退職世代はどう備えるか2027年からつみたて投資枠の対象が広がる。「主に株式に投資する投信」に加え、「主に株式又は公社債に投資する投信」が認められ、債券を組み入れたバランス型などを非課税枠で選べる。
退職世代には、株式のクッションを非課税で持てる意味は小さくない。ただし制度は選択肢を増やすだけだ。
考え方は二つ。2027年の解禁を待つか、今ある手段で守りを固めるかだ。例えば毎年300万円を使うなら、2〜3年分の600万〜900万円を債券や預貯金など値動きの小さい資産で持つ。
個人向け国債の変動10年は、2026年6月募集分で年1.74%、元本割れもない。こうすれば暴落時も株を売らずにしのげる。
債券が要るかは年齢では決まらない。年金で生活費がまかなえ運用が余裕資金なら、無理に守りは要らない。だが資産を取り崩して暮らすなら、暴落の順番に備える意味は大きい。増やす投資から守る投資へ、物差しを持ち替える時だ。