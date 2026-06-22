【揚げ時間たったの3分⁉】お得な豚こまで作る『ゆずこしょう天』が簡単でおいしすぎ
手ごろで万能な豚こま。ころもをつけて油で揚げると外はサクッ＆お肉はジューシーに！
ゆずこしょうの風味がピリッときいた『豚こまのゆずこしょう天』は、一度食べたらくせになるおいしさ。
豚こまは火通りも早いので、揚げ時間はたったの3分！短時間でできるのは嬉しいポイントです。
『豚こまのゆずこしょう天』のレシピ
材料（2人分）
豚こま切れ肉……200g
豆苗……1/2袋（正味50g）
〈A〉
ゆずこしょう……小さじ1/2
しょうゆ……小さじ1/2
酒……大さじ1
塩…少々
小麦粉…大さじ1
〈ころも〉
小麦粉……1/2カップ
水……1/2カップ
片栗粉……大さじ4
酢……小さじ1
サラダ油……適宜
作り方
（1）豆苗は根元を切り、長さ3cmに切る。〈A〉は混ぜる。ボールに豚肉を入れ、〈A〉を加えて手でもみ込む。全体になじんだら小麦粉を加えてまぶす。別のボールに〈ころも〉の材料を入れ、さっくりと混ぜ合わせる。
（2）フライパンにサラダ油を高さ2cmくらいまで入れて低めの中温（170℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）に熱する。（1）の豚肉1〜2切れを菜箸でつまんで〈ころも〉にくぐらせ、油に入れる。残りも同様にし、豚肉の上下を返しながら3分ほど揚げる。ころもがカリッとしたものから取り出し、油をきる。豆苗とともに器に盛る。
おいしく作るコツ
豚肉にころもをからめたら、薄く広げるようにして油に入れます。こうすると肉に早く火が通り、揚げる時間を短縮できます。
しっかり味でおかずにもおつまみにもぴったりな『豚こま天』、ぜひ作ってみてね。
出版社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の持ち味を生かした、作りやすくておいしく、おしゃれなレシピにファンが多い。書籍、雑誌、広告などで幅広く活躍中。『気軽にできて、とびきりおいしい！ グラタン・ドリア』（Gakken）など著書多数。
（『オレンジページ』2026年5月17日号より）