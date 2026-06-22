【揚げ時間たったの3分⁉】お得な豚こまで作る『ゆずこしょう天』が簡単でおいしすぎ

手ごろで万能な豚こま。ころもをつけて油で揚げると外はサクッ＆お肉はジューシーに！

ゆずこしょうの風味がピリッときいた『豚こまのゆずこしょう天』は、一度食べたらくせになるおいしさ。

豚こまは火通りも早いので、揚げ時間はたったの3分！短時間でできるのは嬉しいポイントです。

『豚こまのゆずこしょう天』のレシピ

材料（2人分）

豚こま切れ肉……200g

豆苗……1/2袋（正味50g）

〈A〉

ゆずこしょう……小さじ1/2

しょうゆ……小さじ1/2

酒……大さじ1

塩…少々



小麦粉…大さじ1



〈ころも〉

小麦粉……1/2カップ

水……1/2カップ

片栗粉……大さじ4

酢……小さじ1



サラダ油……適宜

作り方

（1）豆苗は根元を切り、長さ3cmに切る。〈A〉は混ぜる。ボールに豚肉を入れ、〈A〉を加えて手でもみ込む。全体になじんだら小麦粉を加えてまぶす。別のボールに〈ころも〉の材料を入れ、さっくりと混ぜ合わせる。

（2）フライパンにサラダ油を高さ2cmくらいまで入れて低めの中温（170℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）に熱する。（1）の豚肉1〜2切れを菜箸でつまんで〈ころも〉にくぐらせ、油に入れる。残りも同様にし、豚肉の上下を返しながら3分ほど揚げる。ころもがカリッとしたものから取り出し、油をきる。豆苗とともに器に盛る。

おいしく作るコツ

豚肉にころもをからめたら、薄く広げるようにして油に入れます。こうすると肉に早く火が通り、揚げる時間を短縮できます。

しっかり味でおかずにもおつまみにもぴったりな『豚こま天』、ぜひ作ってみてね。

堤 人美ツツミ ヒトミ 料理家 出版社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の持ち味を生かした、作りやすくておいしく、おしゃれなレシピにファンが多い。書籍、雑誌、広告などで幅広く活躍中。『気軽にできて、とびきりおいしい！ グラタン・ドリア』（Gakken）など著書多数。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年5月17日号より）