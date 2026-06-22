ネットショップのカートの中にある「あとで買う」には、様子見をしているなど気になるアイテムがたくさん入っています。この連載では、フォトライフに関連する製品を中心にその中身をお届けします。どのような物に興味を持ち、どのような視点で選んでいるのかなど、日々の物欲をお楽しみください。

モーターマガジン社『ニッコール Zマウント レンズBOOK』

本日はニコンのZマウントレンズのムック本です。現行のNIKKOR Z S-Lineレンズを23本、NIKKOR Zレンズを22本、サードパーティー製のZマウントレンズを5本、生命線となるテレコンバーターとマウントアダプターの合計52本のレビューが収録されています。気がつけばラインアップがこんなに充実していたのですね。

野鳥、鉄道、スポーツ、ポートレート、風景の5ジャンルのニコン使いの写真家ギャラリーページもあります。さらに飛行機とモータースポーツを加えた「ジャンル別 プロの愛したニッコールZレンズたち」も掲載されているなど内容盛りだくさん。

焦点距離が同じ複数レンズの比較記事のほか、巻末にはZレンズにまつわるQ&Aやレンズテクノロジーの用語解説などもあり読み応え十分です。ニコンZユーザーは1冊手元に置いておきたいですね。

販売価格は2,800円で、Kindle版もあります。