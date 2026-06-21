この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

パクくん氏が自身のYouTubeチャンネルで「『韓国人は反日なのに、なぜ日本に来るの？』日本人は知らない本当の理由を話します..」を公開した。動画では、日本が嫌いだと公言しながらも日本旅行に訪れる韓国人がいることについて、韓国に19年間住んだ経験を踏まえ、その背景にある「4つの理由」を解説している。



パクくん氏は、YouTubeでよく寄せられる「嫌いなのになぜ日本旅行に来る人がいるのか」という疑問に対し、独自の分析を展開した。



1つ目の理由として「政治と人を切り分けてる」ことを挙げた。嫌悪の対象は日本政府や歴史認識であり、一般の日本人への敵意ではないと説明。実際に旅行をしてコンビニの店員などから親切にされた経験から、政治への反感と日本人への好感が同時に成立すると指摘した。



2つ目は「思想の自由を信じてる」点だ。日本は先進国であり法治国家であるため、「安全に嫌っていい国」だと認識しており、日本を批判したからといって入国禁止などの国家レベルで報復を受ける不安がないと語った。



3つ目は「実際の日本を確認したい」という検証の欲求である。ネット上で言われているほど日本は冷たく閉鎖的な国なのか、自分の目で確かめたいと考える層がいると解説。4つ目は「逆に気になってしまう」という心理だ。そもそも「嫌い」という感情がある時点で強烈に意識しており、否定的な前提で日本を訪れた結果、現地での優しさに触れることで「思っていたのと違う」と認識が覆る。その感情の振れ幅の大きさから、むしろ日本を好きになる人もいると語った。



動画の終盤、パクくん氏は日韓関係に対する自身の正直な気持ちを吐露した。誰かに言わされたりネットの空気に流されたりするのではなく、「自分の目で見て、自分の耳で聞いて、自分の頭で冷静に考えてみる」ことの重要性を強調。その上で、日韓の「好きな人が強く連帯して、お互いに理解しようと努力して建設的な未来に向かって走っていく」ことへの期待を口にし、相互理解の大切さを訴えて動画を締めくくった。