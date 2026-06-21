「地面の感覚が全然違う」元プロ野球選手・小林雅英が驚愕した関節ケア。知らないと損する背骨の歪みの真実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が、YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」にて「【背骨の歪み】関節のズレで音が大きくなる!?小林雅英が体感した関節ケアの変化とは」と題した動画を公開した。元プロ野球選手の小林雅英氏をゲストに迎え、関節のズレや神経の圧迫を取り除く施術を通し、痛みの根本原因や体の正しい使い方を解説している。



動画は、角田氏が小林氏をうつ伏せにして施術を行う場面から始まる。角田氏はお尻の筋膜がねじれて短縮している部分を見つけ出し、坐骨神経痛の予防を含めたケアを実施する。続いてふくらはぎの施術では、滑走性が失われている箇所を指摘し、放置すればシンスプリントなどの怪我につながると警鐘を鳴らした。



さらに、痛みの自覚がない腰の筋肉に対してもアプローチを行う。角田氏はこれを「痛みの出ていない腰痛の種」であると説明し、関節を動かして筋肉の伸び縮みを再開させる様子が収められている。また、右投げによる影響から肩甲背神経が圧迫されている点にも言及。「肩甲骨を使ってテイクバックがうまくできなくなる」と語り、パフォーマンス低下や怪我のリスクを紐解いた。



施術を終えて立ち上がった小林氏は、「身長が伸びた感じがします」「地面の感覚が全然違います」と驚きの表情を浮かべた。角田氏は、関節には位置を覚える「位置覚」という機能があるとし、正しい関節の位置を覚え込ませる神経の再教育が重要だと解説。これを「ニューロマスキューラーリエデュケーション」と呼び、筋力トレーニングではなく神経のトレーニングが必要だと語った。



角田氏は、30日間正しい位置を意識し続けることで神経が再教育され、正しい姿勢が習慣化されると結論付けた。単なる痛みの解消にとどまらず、根本的な体の使い方を改善する関節ケアの奥深さが垣間見える動画となっている。